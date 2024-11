Sharif nel carcere di Giza, rischia 3 anni. Appello della madre

ANSA. E’ un grido di dolore quello che arriva dall’Egitto da parte della madre di Elanain Sharif, 44enne italo-egiziano arrestato al suo arrivo all’aeroporto del Cairo.

“Sono molto preoccupata perché mio figlio sta male. Aiutatemi, lui ha bisogno di me e io di lui. Non so cosa fare”, ha detto la donna in un audio diffuso dall’avvocato Alessandro Russo, il legale che la assiste. Sharif, ex attore porno, è accusato dalle autorità egiziane di produzione e diffusione di materiale pornografico, un reato che in Egitto comporta pene da sei mesi a tre anni di reclusione.

Il fermo è avvenuto il 9 novembre scorso, quando Sharif e la madre sono atterrati al Cairo dopo essere partiti dall’Umbria. Dopo essere stato trattenuto negli uffici della polizia aeroportuale, è stato ammanettato e condotto in carcere. “Hanno usato solo il suo passaporto egiziano per arrestarlo – ha spiegato il legale – mentre quello italiano gli è stato restituito solo giorni dopo”.

Ora Sharif si trova detenuto nel carcere di Giza, dopo un primo trasferimento dal carcere del Cairo, dove era stato portato inizialmente. La convalida del fermo è stata disposta per 14 giorni, in attesa di un riesame fissato al 26 novembre. Le autorità egiziane stanno attendendo i risultati di una perizia tecnica sul materiale online che rappresenta il fulcro delle accuse.

La situazione è aggravata dalle condizioni di salute del 44enne, che destano grande preoccupazione nella madre.

“Mio figlio ha subito tre interventi alla schiena, l’ultimo solo 30 giorni fa a Londra – ha dichiarato – Non so come stia perché non riesco a parlargli”. Dal giorno dell’arresto, la donna ha avuto pochissime occasioni di vederlo. “Lo ha incontrato due volte: la prima il giorno dopo il fermo, nel carcere del Cairo, e poi qualche giorno dopo, per pochi minuti, dopo il trasferimento a Giza”, ha spiegato l’avvocato Russo.

Sharif vive da alcuni anni a Terni, mentre la madre risiede a Foligno insieme al marito italiano.

Ora la donna è ancora in Egitto, accompagnata dal fratello, che lavora nella polizia egiziana, nella speranza di avere aggiornamenti sul caso. Le autorità italiane, attraverso l’ambasciata al Cairo e la Farnesina, seguono la vicenda fin dal principio. È già stata avanzata la richiesta di visitare Sharif in carcere, una visita che potrebbe includere anche la madre per verificare le sue condizioni di salute. Al momento, si attende una risposta dalle autorità egiziane.

Secondo il codice penale egiziano, chi commette un reato perseguibile in Egitto può essere processato anche se il reato è stato commesso all’estero, un principio giuridico simile a quello italiano.

La situazione legale di Sharif appare complessa: il procuratore egiziano ha confermato il capo d’imputazione e disposto il prolungamento della detenzione, in attesa degli esiti delle indagini tecniche.

“Siamo preoccupati per le condizioni di salute di Sharif e chiediamo massima attenzione da parte delle autorità italiane”, ha ribadito il legale. Nel frattempo, la madre continua a lanciare appelli disperati: “Non posso sapere come sta e mi sento impotente. Spero solo di riabbracciarlo presto”.

