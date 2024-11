BARI – La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per otto persone, tra cui l’ex dirigente della Protezione civile pugliese Mario Lerario, accusate a vario titolo di corruzione, peculato, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falso e turbata libertà degli incanti.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore di Bari Roberto Rossi, riguarda il presunto giro di tangenti e appalti pilotati relativamente ad alcuni lavori collegati all’emergenza pandemica del 2020, tra cui la realizzazione dell’ospedale Covid in Fiera del Levante (il cui costo sarebbe aumentato da 9,5 a più di 21 milioni).

La notizia è anticipata da alcuni media locali.

Insieme a Lerario (già condannato in altre due vicende, sempre con l’accusa di aver ricevuto tangenti nel periodo in cui guidava la Protezione civile) è stato chiesto il giudizio anche per l’ex funzionario Antonio Mercurio e per gli imprenditori Sigismondo Zema, Francesco Girardi, Vito Vincenzo Leo, Domenico Tancredi, Alessandro Goffredo Nuzzo e Vito De Mitri.

Lo riporta l’agenzia Ansa.