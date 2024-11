UNIFG: il 25 novembre l'evento 'Libere dall’ombra del possesso'

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Università di Foggia organizza, in collaborazione con l’Associazione Impegno Donna e il Comitato Unico di Garanzia di Ateneo, un incontro dal titolo “Libere dall’ombra del possesso: riflessioni sulla violenza invisibile”.

L’evento promosso dalla prof.ssa Annamaria Petito, Delegata Rettorale alle Politiche di genere e di inclusione dell’Università di Foggia, si terrà lunedì 25 novembre, alle ore 10.30, presso l’Auditorium Bruno di Fortunato di Palazzo Ateneo, (VI piano – in via Gramsci 89).

L’incontro si propone di affrontare il tema della violenza invisibile, ovvero di tutte quelle forme di abuso psicologico, coercizione e possesso che non sempre vengono riconosciute ma che hanno un profondo impatto sulle vittime. L’iniziativa sarà anche occasione per condividere storie di vita reale raccolte dai centri antiviolenza e dalle associazioni partner, testimonianze fondamentali per comprendere l’impatto reale della violenza e il percorso di rinascita delle vittime.

“Anche quest’anno in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, confermiamo il nostro impegno nel promuovere iniziative volte a sensibilizzare l’intera comunità accademica e il territorio sui temi della violenza di genere e delle disuguaglianze. Dopo l’inaugurazione della panchina rossa dedicata alle vittime di femminicidio, affrontiamo la tematica della violenza invisibile, quella che spesso rimane nascosta e silenziosa e che merita una particolare attenzione, perché è proprio nell’ombra che trova terreno fertile per radicarsi. Auspico quindi, la più ampia partecipazione a questo incontro di promozione dei valori di inclusione e rispetto, una iniziativa che contribuisce altresì a consolidare la nostra Istituzione come luogo di ascolto, riflessione e di azione concreta nel contrasto alla violenza di genere”. Ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio.

“Come Istituzione Accademica sentiamo la necessità di riaffermare con forza la nostra dedizione nel contrastare la cultura della violenza contro le donne, riconoscendo i passi in avanti compiuti e le sfide ancora da affrontare, puntando a generare un motore di trasformazione culturale che rompa gli stereotipi e porti a riconoscere le dinamiche oppressive legate a modelli culturali radicati, attraverso iniziative mirate a sensibilizzare, formare e rendere consapevole l’intera comunità accademica in collaborazione con associazioni del territorio quali l’Associazione Impegno Donna. È fondamentale ribadire che nessuna scelta, né alcun comportamento, può mai giustificare la violenza o la mancanza di rispetto. Con la certezza che solo con il contributo di tutte e tutti sia possibile trasformare il nostro impegno quotidiano in un cambiamento reale e duraturo, ci poniamo accanto alle persone e alle loro esperienze, per costruire insieme uno spazio di confronto e trasformazione concreta.” Ha dichiarato la prof.ssa Petito, Delegata Rettorale alle Politiche di genere e di inclusione dell’Università di Foggia.

“Dietro la violenza sulle donne, anche quella nascosta, che non lascia lividi apparenti, si nasconde il fallimento di una società incapace di promuovere reali rapporti paritari tra donne e uomini. Non sono sufficienti le “indignazioni all’occorrenza o a intermittenza”. E’ più che mai necessario il lavoro, l’impegno e la presenza forte di Istituzioni come l’Università, le associazioni, il mondo produttivo, per realizzare ed affermare quella relazione e quel percorso virtuoso e positivo in cui le donne e gli uomini si incontrano per costruire insieme una umanità degna di questo nome, seguendo lo spirito della Convenzione di Istanbul, alla quale ha aderito l’Unione Europea. Questa giornata richiama tutti noi ad un impegno personale per sradicare ed eliminare un fenomeno che tradisce il patto su cui si fonda la nostra stessa idea di comunità.” Ha aggiunto la prof.ssa Luigia Trabace, Presidente del CUG dell’Università di Foggia.

Programma:

Saluti istituzionali:

Lorenzo Lo Muzio – Rettore dell’Università di Foggia

Donatella Curtotti – Prorettrice vicaria

Interventi:

Annamaria Petito

Delegata Rettorale alle Politiche di genere e di inclusione dell’Università di Foggia

Luigia Trabace

Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università di Foggia

Franca Dente

Presidente dell’Associazione Impegno Donna

Gabriella Giancola

Consigliera di fiducia dell’Università di Foggia

Ivana Catapano

Psicologa-psicoterapeuta, Responsabile dello sportello antiviolenza dell’Università di Foggia

Emanuela Vocino

Presidente del Consiglio degli studenti dell’Università di Foggia