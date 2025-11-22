Antonino festeggia 20 anni di carriera al Teatro Giordano arriva “VENTI25 – Il concerto evento”

Foggia – Sabato 22 novembre, alle ore 21.00, il Teatro Giordano accoglierà uno degli appuntamenti più attesi della stagione: Antonino torna nella sua città per celebrare vent’anni di carriera con “VENTI25 – Il concerto evento”, uno spettacolo fuori abbonamento promosso dal Comune di Foggia in collaborazione con Puglia Culture.

Un ritorno a casa che ha il sapore della gratitudine, della crescita personale e artistica, e di una musica che negli anni ha saputo rinnovarsi senza mai perdere autenticità.

“VENTI25”: un disco, un viaggio, una rinascita

L’artista foggiano – lanciato nel 2004 dalla vittoria al talent Amici di Maria De Filippi – festeggia due decenni di carriera con un progetto ambizioso e profondamente identitario. Il nuovo album “20-25”, uscito il 21 novembre, raccoglie i brani più significativi della sua storia musicale insieme a nuovi inediti creati appositamente per l’occasione.

«Siamo nel Teatro Giordano, qui festeggio i miei 20 anni di carriera. Questo disco è il meglio di questi 20 anni, insieme ad alcuni inediti fatti per l’occasione. L’evento di Foggia celebra il rapporto con il pubblico e una nuova strada musicale che si sta aprendo», ha dichiarato Antonino nel messaggio diffuso per presentare l’evento.

Il concerto: emozioni tra passato e futuro

VENTI25 – Il concerto evento promette un viaggio musicale intimo e potente, sospeso tra pop, soul e memorie che hanno segnato generazioni di fan. Sul palco con Antonino:

Francesco Latorre – Batteria

Aurora Corcio – Chitarra / Basso / Synth

Giulio Farigliosi – Pianoforte / Tastiere

La scaletta offrirà una narrazione artistica che abbraccia gli esordi, i successi più iconici e le nuove emozioni dei brani inediti. Un percorso che racconta non solo un artista, ma un uomo che ha saputo evolversi conservando una voce riconoscibile e sincera.

Biglietti e disponibilità

I biglietti sono ancora disponibili in tutti i settori.

27 euro : poltrone e posti di palco numerati (prima e seconda fila)

22 euro: ridotto

Vendita presso il botteghino:

Venerdì 21 novembre , ore 9.00–12.00

Sabato 22 novembre, dalle ore 19.00 fino all’inizio dello spettacolo

Disponibili anche su vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.

Un evento che profuma di casa

Vent’anni di carriera sono un traguardo speciale, ma farlo nella propria città aggiunge un significato ancora più profondo. Antonino torna sul palco simbolo di Foggia per abbracciare il suo pubblico e condividere un capitolo importante della sua storia artistica.

VENTI25 non è solo un concerto: è un ritorno alle radici, un inno alla passione e alla verità che hanno reso Antonino una delle voci più amate del panorama italiano.