Bambini tolti alla famiglia nel bosco, Nordio: "Atto grave, valuteremo"

Il caso della famiglia anglo-australiana residente nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, approda sul tavolo del governo. La vicenda riguarda i tre figli della coppia, trasferiti in una casa famiglia a Vasto dopo un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che ha sospeso la potestà genitoriale e nominato un tutore provvisorio per garantire la loro tutela. La madre può visitare i bambini solo in determinati orari.

Dopo un incontro con la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha commentato:

«Strappare un bambino alla famiglia è un atto estremamente doloroso. Bisogna approfondire, con accertamenti accurati. In questo momento è prematuro fare valutazioni procedurali».

Il vicepremier Matteo Salvini ha definito il sequestro dei minori «indegno» e ha annunciato che sarà personalmente in Abruzzo la prossima settimana per seguire la vicenda. «Ritengo vergognoso che lo Stato intervenga nelle scelte di vita personali di due genitori che hanno trovato nell’Italia un Paese ospitale», ha aggiunto, sottolineando la necessità di una riforma della giustizia.

Possibile invio di ispettori governativi

Il governo valuta l’invio di ispettori del ministero della Giustizia per verificare la gestione del procedimento. Il provvedimento del tribunale nasce da un percorso iniziato lo scorso anno, dopo il ricovero dei bambini per un’intossicazione da funghi e un controllo dei carabinieri nella casa nel bosco. La magistratura ha ritenuto necessario il collocamento dei minori in una struttura protetta per garantirne sicurezza, salute e istruzione.

Le reazioni

L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha sottolineato l’importanza di tutelare i minori come previsto dalla Costituzione e di rispettare il ruolo della giurisdizione:

«L’atto del Tribunale si fonda su valutazioni tecniche e elementi oggettivi relativi a sicurezza, condizioni sanitarie, accesso alla socialità e obbligo scolastico. È stato assunto nel rispetto delle norme vigenti e con finalità esclusivamente protettive. Le strumentalizzazioni politiche appaiono in contrasto con i diritti dei minori e la dignità di tutte le persone coinvolte».

La vicenda continua a suscitare dibattito, tra preoccupazioni per la tutela dei minori e polemiche sulla gestione delle scelte familiari da parte delle autorità italiane.

