Buffon: “Viviamo tra presunzione e paura. L’Italia ritrovi equilibrio, coraggio e continuità”

Tra autocritica, visione e realismo, Gianluigi Buffon, capodelegazione e direttore sportivo della Nazionale, torna a farsi sentire nel momento più delicato del percorso azzurro verso il Mondiale 2026. Con la lucidità di chi ha indossato la maglia dell’Italia 176 volte e sollevato una Coppa del Mondo, l’ex portiere affronta i nodi strutturali del nostro calcio, invitando l’ambiente a ritrovare equilibrio e misura.

“Viviamo in due mondi che non s’incontrano”

Per Buffon, il problema principale è culturale: «Da un lato siamo presuntuosi per storia, pensiamo che tutto ci sia dovuto. Dall’altro analizziamo l’evoluzione del calcio, convenendo che non esistano più le piccole. Ma se una piccola ti mette in difficoltà o vinci solo 1-0, scatta la crisi: dalla spocchia si precipita nella paura. È difficile trovare equilibrio».

Una contraddizione che si riflette in campo, nelle reazioni e nelle aspettative: un eterno altalena tra esaltazione e disfattismo.

“Lo avevo detto nel 2010: avremmo festeggiato le qualificazioni”

Buffon ricorda una dichiarazione rilasciata al rientro dal Mondiale 2010: «Capii allora che il calcio stava cambiando più velocemente del previsto. Era una provocazione, ma non troppo. Noi, invece, continuavamo a raccontarci storie che non esistono più».

Analisi confermata dal percorso di altre nazionali come Francia e Spagna: realtà solide, modelli strutturati, continuità tecnica. L’Italia, secondo Buffon, paga ritardi e scelte mancate: «I risultati di oggi risalgono a vent’anni fa, quando ci siamo adagiati sulla forza dei nostri campioni, pensando fosse eterna. Non abbiamo ripensato i modelli tecnici e tattici: siamo stati cicale».

“La FIGC sta cambiando. Ma servirà pazienza”

Buffon rivendica i progressi fatti negli ultimi due anni: «Giovanili vincenti, progetti nuovi. Se invertiremo la rotta, forse non godremo noi dei risultati, ma era una scelta necessaria. Serve stabilità: la politica spesso vuole tutto e subito, noi no». Al centro della sua visione c’è un obiettivo preciso: ripartire davvero dalle basi. «Il talento si forma dai 7 ai 13 anni. Dai 15 migliori, ma l’imprinting è prima. Con Prandelli stiamo definendo un percorso: volevamo aspettare le qualificazioni, perché se falla, arriva qualcun altro e cancella tutto. Servirà continuità».

Giovanili, tattica e talento: “Dobbiamo tornare ad allenare le abilità”

Buffon apre anche a un tema discusso da anni: «Abolire il risultato nelle giovanili può essere un’idea. Noi siamo cresciuti giocando per vincere, poi la tattica ha preso il sopravvento e limita la crescita. Ci serve per coprire carenze, certo, ma è tempo di allenare di nuovo le abilità».

Qualificazioni: niente paura, solo rispetto

Guardando alle prossime sfide – Irlanda del Nord, Galles e Bosnia – Buffon invita alla serenità: «La paura paralizza. Serve il giusto rispetto. Per arrivare alla finale devi passare dalla semifinale. Non dobbiamo annegare in una nuova Macedonia». E difende Gattuso e il suo lavoro: «Rino è il ct giusto. Allena da dodici anni, è un grande professionista. Sa creare gruppo: l’Italia vince solo così».

Promuove anche il coraggio delle idee: «Il doppio 9? Un’intuizione geniale. Me lo spiegò nei dettagli, ora quella formula non si tocca più».

“Le critiche ci fanno bene, ma capiamo il momento storico”

Buffon non nega le responsabilità dopo la sconfitta con la Norvegia: «Fino al 78’ era 1-1. Poi il crollo mentale, non fisico. Dobbiamo lavorare sulla gestione dei momenti difficili: non puoi prendere tre gol in dieci minuti». Ma invita l’opinione pubblica a pesare le parole: «Continuare con paragoni col passato fa solo sentire inadeguati i giocatori di oggi. A chi giova?». Sulla Norvegia, nessun dubbio: «È una delle tre o quattro più forti d’Europa. Haaland da solo ti fa partire da 1,5 a 0. A San Siro, sette su undici erano tra 1,89 e 1,96… mettevano paura».

Mondiale e sistema-Italia: “Aiutiamo il sogno”

Buffon torna sul tema dei calendari: «Una giornata libera ci aiuterebbe tantissimo. Ma dobbiamo essere forti anche oltre queste mancanze. Il Mondiale è una magia che va regalata al Paese». E sul possibile terzo flop mondiale di fila: «Pensiamo solo alla prossima partita».

Louis Thomas Buffon: “Ha solo lo 0,5% di possibilità”

Chiusura personale, dal tono ironico e protettivo, sul figlio Louis Thomas, autore di sei gol con l’U19 ceca: «Fino a quattro mesi fa aveva l’1% di possibilità di diventare calciatore, ora lo 0,5. Non ha ancora fatto niente. Non deve leggere ciò che lo riguarda. Stiamo correndo troppo, non gli fa bene».

