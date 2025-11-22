Cambio al vertice de 'Il Giornale': Sallusti lascia, Cerno prende il timone

Alessandro Sallusti lascia la direzione de “Il Giornale” e abbandona il gruppo editoriale che pubblica anche Libero, come riportato da ItaliaOggi. A partire dal 1° dicembre, la guida del quotidiano fondato da Indro Montanelli nel 1974 sarà affidata a Tommaso Cerno, attuale direttore de “Il Tempo”, anch’esso parte del gruppo Angelucci.
Secondo quanto emerge, Sallusti non ha accettato il ruolo di direttore editoriale e, oltre a lasciare la direzione del quotidiano, uscirà completamente dal polo editoriale, aprendo la strada a un futuro in televisione.
L’uscita di Sallusti avvia un effetto domino nelle testate del gruppo: Daniele Capezzone, attuale direttore editoriale di Libero, dovrebbe diventare direttore responsabile de “Il Tempo”. Vittorio Feltri manterrà la direzione editoriale de “Il Giornale”, mentre Mario Sechi resterà direttore responsabile di Libero, lasciando però scoperta la casella del direttore editoriale di quest’ultimo.
Lo riporta tg24.sky.it.