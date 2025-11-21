È morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Ornella Vanoni, voce elegante e inconfondibile che ha segnato decenni di storia culturale del Paese. La cantante, attrice e conduttrice – interprete memorabile di capolavori come Senza fine, Io ti darò di più, Eternità e L’appuntamento – si è spenta questa sera nella sua abitazione di Milano all’età di 91 anni.

Secondo quanto si apprende, la causa del decesso sarebbe un arresto cardiocircolatorio. I soccorritori del 118 sono arrivati tempestivamente sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Con Ornella Vanoni scompare non solo una delle voci più raffinate della musica leggera italiana, ma anche una figura capace di rinnovarsi, attraversare generazioni, emozionare con la sua interpretazione intensa e il suo stile inconfondibile. La sua eredità artistica continuerà a vivere nei brani che hanno segnato intere epoche e che ancora oggi rappresentano un patrimonio prezioso della nostra cultura musicale.

Lo riporta LaStampa