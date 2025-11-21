Edizione n° 5892

BALLON D'ESSAI

PERDONO' // “Attacchi di Metta”: ANM di Bari e Foggia a difesa del pm Perdonò: “Parole offensive e delegittimanti”
21 Novembre 2025 - ore  11:16

CALEMBOUR

CONFESSIONE // “Mamma, ho ucciso Noemi”: la confessione shock di Vincenzo Riccardi
21 Novembre 2025 - ore  09:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // È morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

LUTTO È morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

Secondo quanto si apprende, la causa del decesso sarebbe un arresto cardiocircolatorio

È morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

ph MediaNews.24

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Novembre 2025
Attualità // Cronaca //

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Ornella Vanoni, voce elegante e inconfondibile che ha segnato decenni di storia culturale del Paese. La cantante, attrice e conduttrice – interprete memorabile di capolavori come Senza fine, Io ti darò di più, Eternità e L’appuntamento – si è spenta questa sera nella sua abitazione di Milano all’età di 91 anni.

Secondo quanto si apprende, la causa del decesso sarebbe un arresto cardiocircolatorio. I soccorritori del 118 sono arrivati tempestivamente sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Con Ornella Vanoni scompare non solo una delle voci più raffinate della musica leggera italiana, ma anche una figura capace di rinnovarsi, attraversare generazioni, emozionare con la sua interpretazione intensa e il suo stile inconfondibile. La sua eredità artistica continuerà a vivere nei brani che hanno segnato intere epoche e che ancora oggi rappresentano un patrimonio prezioso della nostra cultura musicale.

Lo riporta LaStampa

È morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni
ph MediaNews.24

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO