Edizione n° 5892

BALLON D'ESSAI

TATTILO // Adelina Tattilo, la manfredoniana che cambiò i costumi degli italiani
22 Novembre 2025 - ore  09:51

CALEMBOUR

MEDICINA // Test del semestre filtro in Medicina, studenti: “Sistema pieno di errori”
22 Novembre 2025 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus // Fiorentina-Juve, il mercato vale 200 milioni in 10 anni

MERCATO Fiorentina-Juve, il mercato vale 200 milioni in 10 anni

Juventus e Fiorentina hanno costruito negli ultimi dieci anni un asse economico da 200 milioni di euro

Fiorentina-Juve, il mercato vale 200 milioni in 10 anni

Dusan Vlahovic - Fonte Immagine: gqitalia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Novembre 2025
Focus // Sport //

Rivalità accesa sugli spalti, collaborazione intensa nelle stanze del mercato: Juventus e Fiorentina hanno costruito negli ultimi dieci anni un asse economico da 200 milioni di euro, movimentando campioni, promesse e giovani talenti.

I colpi più costosi verso Torino
La fetta maggiore di questo flusso riguarda i giocatori che la Juventus ha acquistato dalla Fiorentina. L’operazione record resta l’acquisto di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, pagato 70 milioni di euro, diventato simbolo della forza economica e strategica di questo legame. Prima di lui, Federico Chiesa era passato a Torino per 50 milioni e Federico Bernardeschi per 40 milioni. L’ultimo colpo oneroso in ordine di tempo è stato Nico Gonzalez, esterno argentino classe 1998, per il quale la Juve ha speso 33 milioni.

Il mercato a senso inverso: Fiorentina dalla Continassa
La Fiorentina ha spesso investito parte di questo tesoretto per rinforzare la squadra. L’acquisto più recente e significativo è stato Moise Kean, attaccante azzurro classe 2000, arrivato per 13 milioni. Altri colpi importanti includono Nicolò Fagioli (16 milioni) e Rolando Mandragora (8 milioni). Non mancano operazioni a costo zero, come il prestito di Arthur Melo, che ha trovato nuova linfa a Firenze.

Questa sera, quando l’arbitro fischierà l’inizio del match, in campo ci saranno non solo due storiche rivali, ma anche il risultato di un decennio di affari milionari che ha legato sportivamente ed economicamente Juventus e Fiorentina.

Lo riporta juventusnews24.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO