Fiorentina-Juve, il mercato vale 200 milioni in 10 anni

Rivalità accesa sugli spalti, collaborazione intensa nelle stanze del mercato: Juventus e Fiorentina hanno costruito negli ultimi dieci anni un asse economico da 200 milioni di euro, movimentando campioni, promesse e giovani talenti.

I colpi più costosi verso Torino

La fetta maggiore di questo flusso riguarda i giocatori che la Juventus ha acquistato dalla Fiorentina. L’operazione record resta l’acquisto di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, pagato 70 milioni di euro, diventato simbolo della forza economica e strategica di questo legame. Prima di lui, Federico Chiesa era passato a Torino per 50 milioni e Federico Bernardeschi per 40 milioni. L’ultimo colpo oneroso in ordine di tempo è stato Nico Gonzalez, esterno argentino classe 1998, per il quale la Juve ha speso 33 milioni.

Il mercato a senso inverso: Fiorentina dalla Continassa

La Fiorentina ha spesso investito parte di questo tesoretto per rinforzare la squadra. L’acquisto più recente e significativo è stato Moise Kean, attaccante azzurro classe 2000, arrivato per 13 milioni. Altri colpi importanti includono Nicolò Fagioli (16 milioni) e Rolando Mandragora (8 milioni). Non mancano operazioni a costo zero, come il prestito di Arthur Melo, che ha trovato nuova linfa a Firenze.

Questa sera, quando l’arbitro fischierà l’inizio del match, in campo ci saranno non solo due storiche rivali, ma anche il risultato di un decennio di affari milionari che ha legato sportivamente ed economicamente Juventus e Fiorentina.

