Home // Foggia // Foggia, Sala Giunta come "comitato elettorale". L'affondo di Fratelli d'Italia

COMITATO Foggia, Sala Giunta come “comitato elettorale”. L’affondo di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia accusa l’amministrazione di aver trasformato la Sala Giunta di Palazzo di Città in una sorta di comitato elettorale

Foggia, Sala Giunta come “comitato elettorale”. L’affondo di Fratelli d’Italia

Maria Aida Episcopo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Novembre 2025
Foggia // Politica //

Si è chiusa la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del presidente della Regione Puglia, ma a Foggia continua lo scontro politico. Fratelli d’Italia – Coordinamento cittadino – accusa il “campolargo” foggiano e l’amministrazione guidata dal sindaco Maria Aida Episcopo di aver trasformato la Sala Giunta di Palazzo di Città in una sorta di comitato elettorale permanente nelle settimane precedenti il voto.

Secondo i meloniani, nell’ultimo mese a Palazzo di Città si sarebbe registrata una “produzione industriale” di delibere, accompagnate da conferenze stampa, inaugurazioni e presentazioni in grande stile. Al centro della comunicazione istituzionale – denunciano – una serie di interventi annunciati sulla città: dalla riqualificazione di quattro piazze alla realizzazione di nuovi spazi verdi, fino al recupero di diversi impianti sportivi comunali.

Per Fratelli d’Italia, però, dietro la vetrina delle promesse si nasconderebbe una realtà ben più fragile. I progetti, infatti, non sarebbero opere già finanziate e cantierabili, ma “semplici ipotesi” da candidare a futuri bandi regionali o nazionali. Il partito di opposizione richiama in particolare le scadenze fissate per i finanziamenti destinati allo sport: il 1° dicembre per i bandi regionali e il 5 dicembre per l’accesso al credito sportivo, termine – quest’ultimo – prorogato lo scorso 1° ottobre. Date che, secondo la lettura politica di FdI, spiegherebbero la scelta di convocare la Giunta a ridosso del voto, concentrando l’approvazione degli atti in poche settimane.

Se, sul piano amministrativo, molte delle iniziative vengono definite ancora allo stato di “prospettiva”, non mancano invece, per il coordinamento cittadino del partito, gli effetti immediati sul fronte della spesa. Nel mirino finiscono i costi sostenuti per la comunicazione istituzionale: manifesti affissi in vari punti della città e presentazioni pubbliche organizzate “in pompa magna”, con un utilizzo di risorse che Fratelli d’Italia giudica eccessivo e, soprattutto, “a carico del contribuente”.

Da qui l’affondo politico: il coordinamento cittadino del partito di Giorgia Meloni auspica che, archiviata la stagione elettorale, l’amministrazione Episcopo “torni a lavorare seriamente” sulle emergenze della città, a partire dal degrado urbano “galoppante” che – è la critica – continua a caratterizzare molti quartieri.

“Foggia non ha bisogno di propaganda – sostengono da Fratelli d’Italia – ma di azioni concrete e di un governo cittadino capace di restituire dignità e prospettiva alla comunità”. Termine della campagna elettorale, insomma, ma non della contrapposizione politica, che in Consiglio comunale si preannuncia ancora molto accesa.

Lascia un commento

