Incentivi auto elettriche: scatta oggi il nuovo click day

Oggi, a partire dalle ore 10, ripartono gli incentivi auto elettriche 2025 con un nuovo click day. Sul portale online dedicato all’Ecobonus sarà possibile tentare di ottenere un voucher per l’acquisto di un veicolo elettrico, valido per uno sconto di 9.000 euro o 11.000 euro a seconda dell’ISEE del beneficiario. I fondi disponibili derivano dai voucher non validati nella prima tornata degli incentivi.

Secondo il regolamento, il voucher deve essere validato dalla concessionaria entro 30 giorni dall’erogazione, abbinandolo a un ordine di auto: in caso contrario, il contributo viene annullato e i fondi tornano disponibili per nuovi voucher.

I fondi disponibili e il click day

Gli incentivi erano partiti il 22 ottobre, e in poco più di un giorno i quasi 597 milioni di euro destinati a persone fisiche e microimprese sono stati esauriti, con l’erogazione di 55.775 voucher. Tuttavia, 9.295 voucher non sono stati validati, pari al 16,7% del totale, dando così una seconda possibilità per ottenere uno sconto sull’acquisto di auto elettriche.

Considerata l’alta domanda, i fondi avanzati potrebbero esaurirsi rapidamente. Gli interessati dovranno agire con tempestività, perché si prevedono lunghe code virtuali per accedere al portale.

Regole principali dei nuovi incentivi 2025

Per accedere al bonus è necessario:

Residenza nelle aree urbane funzionali (FUA) , costituite da una città con almeno 50 mila abitanti e dalla sua area di pendolarismo;

, costituite da una città con almeno e dalla sua area di pendolarismo; Rottamare un’auto vecchia fino a Euro 5 ;

; Acquistare un veicolo nuovo fino a 35.000 euro più IVA (42.700 euro);

(42.700 euro); L’Ecobonus è legato all’ ISEE del richiedente: 11.000 euro per ISEE ≤ 30.000 euro 9.000 euro per ISEE tra 30.001 e 40.000 euro

del richiedente:

Per le microimprese, il contributo copre fino al 30% del prezzo del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 euro.

Il nuovo click day rappresenta quindi un’ultima opportunità per aggiudicarsi gli incentivi e accelerare la transizione verso la mobilità elettrica.

