Manfredonia celebra Santa Cecilia: concerto nella chiesa di S.M. delle Grazie

Manfredonia si prepara a celebrare Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, con una solenne liturgia che unisce fede, arte e partecipazione popolare. Sabato 22 novembre 2025, alle ore 18.30, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, la comunità è invitata a partecipare alla Santa Messa animata dal coro “G. F. Haendel”, diretto dal maestro Rosangela Trigiani.

L’iniziativa segue una tradizione consolidata, riconoscendo in Santa Cecilia un modello di forza spirituale della musica. Il motto scelto per la celebrazione, tratto dalla preghiera dei musicisti di mons. Marco Frisina, recita: “Facciamo della Musica l’eco della Divina Bellezza”, sottolineando come il canto sia non solo ornamento liturgico, ma servizio alla preghiera e alla comunità.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di brani che spaziano dalla tradizione sacra classica a composizioni più contemporanee, con particolare attenzione al canto assembleare per favorire il coinvolgimento dei fedeli e rendere la celebrazione un atto corale della comunità.

Il coro, guidato da Rosangela Trigiani, vanta un repertorio ampio e diversificato, curato nella precisione esecutiva, nell’attenzione ai testi e nell’intensità espressiva, al servizio della comunità di Manfredonia. La scelta di Santa Maria delle Grazie come sede della celebrazione conferma il santuario come luogo di incontro tra arte e spiritualità.

L’invito alla cittadinanza è quello di partecipare attivamente: ogni presenza, voce e silenzio contribuisce a rendere la liturgia un gesto corale di ringraziamento e affidamento. Santa Cecilia, raffigurata spesso mentre suona l’organo, rimane modello di armonia tra talento umano e grazia divina.

La preparazione dei brani, le prove e lo studio dei testi rappresentano una responsabilità pastorale e un impegno silenzioso di chi dedica tempo ed energie alla formazione musicale, alla cura dei cori parrocchiali e alla manutenzione degli strumenti.

La Santa Messa del 22 novembre si propone quindi come un momento significativo del calendario liturgico e culturale di Manfredonia, un’occasione per riscoprire il ruolo della musica nella vita delle comunità, capace di unire generazioni e aprire spazi di dialogo e speranza, nell’eco della Divina Bellezza evocata dal testo di mons. Frisina.