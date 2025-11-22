Edizione n° 5893

BALLON D'ESSAI

DISTRUTTI // Bambini allontanati dalla casa nel bosco, la madre: «Sono distrutti ma io resto con loro»
23 Novembre 2025 - ore  11:05

CALEMBOUR

FENDENTI // Qualiano, 35enne accoltellata sotto casa: sette fendenti, è in pericolo di vita
23 Novembre 2025 - ore  11:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia celebra Santa Cecilia: concerto nella chiesa di S.M. delle Grazie

CONCERTO Manfredonia celebra Santa Cecilia: concerto nella chiesa di S.M. delle Grazie

La comunità è invitata a partecipare alla Santa Messa animata dal coro “G. F. Haendel”, diretto dal maestro Rosangela Trigiani

Manfredonia celebra Santa Cecilia: concerto nella chiesa di S.M. delle Grazie

Santa Cecilia - Fonte Immagine: commons.wikimedia.org, PH: DcoetzeeBot

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Novembre 2025
Manfredonia // Musica //

Manfredonia si prepara a celebrare Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, con una solenne liturgia che unisce fede, arte e partecipazione popolare. Sabato 22 novembre 2025, alle ore 18.30, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, la comunità è invitata a partecipare alla Santa Messa animata dal coro “G. F. Haendel”, diretto dal maestro Rosangela Trigiani.

L’iniziativa segue una tradizione consolidata, riconoscendo in Santa Cecilia un modello di forza spirituale della musica. Il motto scelto per la celebrazione, tratto dalla preghiera dei musicisti di mons. Marco Frisina, recita: “Facciamo della Musica l’eco della Divina Bellezza”, sottolineando come il canto sia non solo ornamento liturgico, ma servizio alla preghiera e alla comunità.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di brani che spaziano dalla tradizione sacra classica a composizioni più contemporanee, con particolare attenzione al canto assembleare per favorire il coinvolgimento dei fedeli e rendere la celebrazione un atto corale della comunità.

Santa Cecilia, concerto nella chiesa di S.M. delle Grazie

Il coro, guidato da Rosangela Trigiani, vanta un repertorio ampio e diversificato, curato nella precisione esecutiva, nell’attenzione ai testi e nell’intensità espressiva, al servizio della comunità di Manfredonia. La scelta di Santa Maria delle Grazie come sede della celebrazione conferma il santuario come luogo di incontro tra arte e spiritualità.

L’invito alla cittadinanza è quello di partecipare attivamente: ogni presenza, voce e silenzio contribuisce a rendere la liturgia un gesto corale di ringraziamento e affidamento. Santa Cecilia, raffigurata spesso mentre suona l’organo, rimane modello di armonia tra talento umano e grazia divina.

La preparazione dei brani, le prove e lo studio dei testi rappresentano una responsabilità pastorale e un impegno silenzioso di chi dedica tempo ed energie alla formazione musicale, alla cura dei cori parrocchiali e alla manutenzione degli strumenti.

La Santa Messa del 22 novembre si propone quindi come un momento significativo del calendario liturgico e culturale di Manfredonia, un’occasione per riscoprire il ruolo della musica nella vita delle comunità, capace di unire generazioni e aprire spazi di dialogo e speranza, nell’eco della Divina Bellezza evocata dal testo di mons. Frisina.

1 commenti su "Manfredonia celebra Santa Cecilia: concerto nella chiesa di S.M. delle Grazie"

  1. Un grazie di cuore a padre Antonio Cofano e a tutti coloro i quali hanno reso questa messa solenne in onore della Santa protettrice dei musicisti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO