MANFREDONIA (FG) – Un gesto di straordinario coraggio e altruismo ha messo in luce il meglio della comunità di Manfredonia. Protagonista è Michele Brigida, macellaio locale, che lo scorso 20 novembre è intervenuto con prontezza durante un incendio in un immobile in zona Monticchio, salvando una donna di 91 anni in pericolo di vita.

Il tempestivo intervento di Brigida, unito all’aiuto di un poliziotto e di un’infermiera – entrambi fuori servizio – ha permesso di mettere in sicurezza la persona anziana, evitando il peggio. Un atto che ha immediatamente suscitato ammirazione e gratitudine da parte della comunità.

«Michele non è solo un imprenditore locale, ma un esempio luminoso di altruismo e senso civico», ha dichiarato il sindaco di Manfredonia, che nei prossimi giorni lo inviterà in Comune, insieme ai due soccorritori, per un riconoscimento ufficiale del loro coraggio e della loro disponibilità verso il prossimo. «Vogliamo che tutta la città conosca e valorizzi gesti così straordinari, che rappresentano i veri punti di riferimento della nostra comunità», ha aggiunto.

Il sindaco ha sottolineato come l’episodio sia l’esempio concreto di una città che sa reagire alle emergenze con umanità e attenzione verso le persone più fragili. «La città che mi piace è quella che ha coraggio, altruista e pronta a intervenire per gli altri. Michele Brigida rappresenta perfettamente questi valori», ha concluso.

L’iniziativa di premiare i protagonisti dell’episodio mira anche a diffondere un messaggio di solidarietà, ricordando a tutti quanto il coraggio e la generosità possano fare la differenza nelle situazioni di emergenza.