Nonna Laurina spegne 115 candeline in Irpinia

Tutto pronto a Sturno, in provincia di Avellino, per festeggiare Lucia Laura Sangenito, la nonnina d’Italia che oggi compie 115 anni. Il sindaco Vito Di Leo nel pomeriggio consegnerà a Nonna Laurina, come tutti la chiamano in paese, l’omaggio floreale e una targa di felicitazioni.

“Gesù me li ha dati e io me li prendo”, dice a proposito della sua età la donna più anziana d’Italia, la terza più longeva in Europa e la quarta nel mondo. Laurina ha sempre vissuto nel piccolo centro irpino: devotissima a san Michele Arcangelo, patrono di Sturno, anche quest’anno spegnerà le candeline insieme all’unica figlia e a tanti concittadini che, come è ormai tradizione, si recheranno a salutarla nella sua abitazione in via Operai.

Lo riporta l’ANSA