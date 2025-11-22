Edizione n° 5893

BALLON D'ESSAI

TATTILO // Adelina Tattilo, la manfredoniana che cambiò i costumi degli italiani
22 Novembre 2025 - ore  09:51

CALEMBOUR

MEDICINA // Test del semestre filtro in Medicina, studenti: “Sistema pieno di errori”
22 Novembre 2025 - ore  09:22

Policlinico di Foggia, svolta storica: i servizi in house con l'ingresso in Sanitaservice

SANITA' Policlinico di Foggia, svolta storica: i servizi in house con l’ingresso in Sanitaservice

La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla FIALS Foggia, il sindacato dei lavoratori della sanità

Policlinico di Foggia, svolta storica: i servizi in house con l’ingresso in Sanitaservice

ph pd foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Novembre 2025
Foggia // Politica //

FOGGIA – Una svolta storica per la sanità foggiana: il Policlinico di Foggia entra ufficialmente in Sanitaservice ASL Foggia, internalizzando numerosi servizi strategici e mettendo fine a anni di precariato legato agli appalti esterni. La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla FIALS Foggia, il sindacato dei lavoratori della sanità, che parla di una vera e propria vittoria per la dignità del personale e per la qualità dell’assistenza ai cittadini.

La comunicazione ufficiale è arrivata dalla Direzione Generale del Policlinico, a firma del Commissario Straordinario Giuseppe Pasqualone, confermando la delibera di partecipazione societaria in Sanitaservice.

Fine del precariato e stabilità per i lavoratori

Secondo il Segretario Provinciale FIALS, Achille Capozzi, si tratta di un passaggio epocale: «L’internalizzazione dei servizi di pulizia, sanificazione, portierato, disinfestazione, gestione CUP e inventario, unitamente all’istituzione del nuovo servizio di trasporto pazienti, segna la fine della stagione dell’incertezza legata ai continui cambi di appalto».

La scelta garantirà stabilità occupazionale a centinaia di operatori che, fino a oggi, hanno vissuto con contratti a termine o in regime di esternalizzazione. La Direzione ha inoltre annunciato investimenti nella formazione continua e nella sicurezza del personale ausiliario e amministrativo, restituendo motivazione e dignità ai lavoratori.

Qualità dei servizi e vantaggi per i cittadini

Sul fronte dell’assistenza ai cittadini, l’uscita dalle logiche di mercato delle gare d’appalto consentirà un controllo diretto sulla qualità e uniformità degli standard igienico-sanitari e organizzativi, con risorse liberate da reinvestire direttamente nella cura dei pazienti.

Capozzi sottolinea la lungimiranza del Commissario Pasqualone e della Direzione Strategica: «Il Policlinico di Foggia diventa protagonista di un modello virtuoso che coniuga risparmio economico e diritti sociali. La qualità del servizio sanitario passa inevitabilmente dalla qualità del lavoro di chi lo eroga».

Collaborazione e vigilanza

La FIALS assicura la massima collaborazione durante le fasi tecniche del passaggio, vigilando affinché l’internalizzazione avvenga nei tempi previsti e con piena tutela per tutti i lavoratori coinvolti. «Oggi scriviamo una bella pagina per la sanità di Capitanata – conclude Capozzi – È la dimostrazione che quando si mettono al centro lavoro stabile e interesse pubblico, vincono tutti: dipendenti, azienda e, soprattutto, i pazienti».

