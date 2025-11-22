Edizione n° 5892

Puglia Sky, ai blocchi di partenza la nuova compagnia 'Made in Puglia'

COMPAGNIA Puglia Sky, ai blocchi di partenza la nuova compagnia ‘Made in Puglia’

Da martedì scorso Puglia Sky è ufficialmente iscritta al registro delle imprese: un passaggio formale ma decisivo per dare gambe al progetto

Gino Lisa di Foggia - Fonte Immagine: retegargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Novembre 2025
Economia

La Puglia prova a dotarsi di una sua compagnia aerea regionale. Da martedì scorso Puglia Sky è ufficialmente iscritta al registro delle imprese: un passaggio formale ma decisivo per dare gambe a un progetto che punta a rafforzare la mobilità del territorio, con una base a Foggia e una a Grottaglie e una flotta iniziale di due aeromobili.

In questa fase il controllo della società è totalmente nelle mani della Finland srl, holding riconducibile ai fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, alla guida del gruppo Ladisa, attivo a livello nazionale nella ristorazione collettiva. Il capitale sociale è fissato per ora a 10mila euro, ma è già previsto un aumento scindibile fino a 10 milioni di euro, in corso di omologazione: un passaggio essenziale per sostenere gli investimenti richiesti dal trasporto aereo e per rendere più solida la struttura patrimoniale.

Parallelamente, è in corso il lavoro di costruzione della compagine societaria. L’ingresso di nuovi soci è considerato un tassello strategico e, secondo quanto trapela, i contatti sarebbero già in fase avanzata: nelle prossime settimane sono attesi i primi passi formali da parte di imprenditori interessati a scommettere su Puglia Sky.

Un progetto nato dal “vuoto” lasciato da Lumiwings
L’iniziativa affonda le radici nel confronto tra operatori economici e istituzioni locali, ma trova una spinta determinante nel crac di Lumiwings, la compagnia greca che fino al 27 settembre scorso garantiva i collegamenti da Foggia «Gino Lisa» verso Milano Linate, Bergamo, Torino e Monaco di Baviera.

Dopo lo stop improvviso, la gestione dei voli è stata assegnata da Aeroporti di Puglia ad Aeroitalia, il vettore guidato da Gaetano Intrieri, già secondo classificato nella gara per l’avvio delle rotte da e per lo scalo foggiano. Una soluzione tampone che però non ha chiuso il dibattito sulla necessità di una compagnia a forte radicamento territoriale.

I nodi dei collegamenti con Roma e Milano
A riaccendere i riflettori sul tema è stato anche l’intervento pubblico di Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari-Bat, che ha denunciato le difficoltà quotidiane di imprenditori e cittadini nel raggiungere Roma e Milano da Bari, soprattutto nelle fasce orarie business.

Secondo Aprile, l’offerta attuale di voli è «chiaramente insufficiente» e i prezzi praticati sulle principali direttrici nazionali sono «diventati proibitivi». Un mix che, a suo giudizio, finisce per indebolire la competitività delle imprese pugliesi e penalizzare chi viaggia per lavoro. La mobilità aerea, ha ricordato, è un fattore chiave per l’attrattività di un territorio, e per questo non può essere relegata a questione marginale.

Da qui l’invito rivolto al mondo produttivo a farsi avanti e sostenere un vettore regionale, in sinergia con Aeroporti di Puglia, in grado di migliorare in modo strutturale i collegamenti tra la Puglia, la capitale, il Nord e le principali città italiane.

Lo riporta bari.corriere.it.

