La Puglia prova a dotarsi di una sua compagnia aerea regionale. Da martedì scorso Puglia Sky è ufficialmente iscritta al registro delle imprese: un passaggio formale ma decisivo per dare gambe a un progetto che punta a rafforzare la mobilità del territorio, con una base a Foggia e una a Grottaglie e una flotta iniziale di due aeromobili.

In questa fase il controllo della società è totalmente nelle mani della Finland srl, holding riconducibile ai fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, alla guida del gruppo Ladisa, attivo a livello nazionale nella ristorazione collettiva. Il capitale sociale è fissato per ora a 10mila euro, ma è già previsto un aumento scindibile fino a 10 milioni di euro, in corso di omologazione: un passaggio essenziale per sostenere gli investimenti richiesti dal trasporto aereo e per rendere più solida la struttura patrimoniale.

Parallelamente, è in corso il lavoro di costruzione della compagine societaria. L’ingresso di nuovi soci è considerato un tassello strategico e, secondo quanto trapela, i contatti sarebbero già in fase avanzata: nelle prossime settimane sono attesi i primi passi formali da parte di imprenditori interessati a scommettere su Puglia Sky.

Un progetto nato dal “vuoto” lasciato da Lumiwings

L’iniziativa affonda le radici nel confronto tra operatori economici e istituzioni locali, ma trova una spinta determinante nel crac di Lumiwings, la compagnia greca che fino al 27 settembre scorso garantiva i collegamenti da Foggia «Gino Lisa» verso Milano Linate, Bergamo, Torino e Monaco di Baviera.

Dopo lo stop improvviso, la gestione dei voli è stata assegnata da Aeroporti di Puglia ad Aeroitalia, il vettore guidato da Gaetano Intrieri, già secondo classificato nella gara per l’avvio delle rotte da e per lo scalo foggiano. Una soluzione tampone che però non ha chiuso il dibattito sulla necessità di una compagnia a forte radicamento territoriale.

I nodi dei collegamenti con Roma e Milano

A riaccendere i riflettori sul tema è stato anche l’intervento pubblico di Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari-Bat, che ha denunciato le difficoltà quotidiane di imprenditori e cittadini nel raggiungere Roma e Milano da Bari, soprattutto nelle fasce orarie business.

Secondo Aprile, l’offerta attuale di voli è «chiaramente insufficiente» e i prezzi praticati sulle principali direttrici nazionali sono «diventati proibitivi». Un mix che, a suo giudizio, finisce per indebolire la competitività delle imprese pugliesi e penalizzare chi viaggia per lavoro. La mobilità aerea, ha ricordato, è un fattore chiave per l’attrattività di un territorio, e per questo non può essere relegata a questione marginale.

Da qui l’invito rivolto al mondo produttivo a farsi avanti e sostenere un vettore regionale, in sinergia con Aeroporti di Puglia, in grado di migliorare in modo strutturale i collegamenti tra la Puglia, la capitale, il Nord e le principali città italiane.

Lo riporta bari.corriere.it.