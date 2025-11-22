San Severo torna in campo: al Falcone e Borsellino arriva la Virtus Imola

SAN SEVERO (FG) – Dopo il turno di riposo, la Cestistica Città di San Severo è pronta a ritrovare il calore del proprio pubblico nel match valido per la tredicesima giornata di campionato, che vedrà i gialloneri ospitare la Virtus Imola al Palasport Falcone e Borsellino.

Un rientro atteso, soprattutto dopo la brillante affermazione ottenuta a Chiusi: una vittoria che ha dato morale, consapevolezza e un’ulteriore conferma della crescita del gruppo. La pausa ha permesso ai ragazzi di coach Piero Coen di rifiatare e ricaricare le energie, ma anche di riflettere sulla natura di un campionato insidioso, in cui ogni avversaria può rappresentare un ostacolo significativo.

A sottolinearlo è il vicepresidente Paolo Dell’Erba, che richiama squadra e tifosi alla concentrazione: «Riprendiamo da dove avevamo lasciato, dopo una prova di maturità coronata da una splendida vittoria a Chiusi e alcuni giorni di recupero per i nostri ragazzi. Ora è già tempo di azzerare quanto di buono è stato fatto, perché ci attende la Virtus Imola, avversaria da affrontare a viso aperto, con coraggio e determinazione. Ogni partita rappresenta un passo avanti verso il nostro obiettivo stagionale, da costruire con pazienza, impegno e costanza: gara dopo gara, allenamento dopo allenamento».

Dell’Erba conclude con un appello alla tifoseria: «Aspettiamo i nostri meravigliosi sostenitori domenica: riempiamo il palazzetto e spingiamo ancora una volta la squadra con il calore che solo San Severo sa trasmettere».

Gli avversari: una Virtus Imola giovane, intensa e guidata da un tecnico d’esperienza

La formazione romagnola merita attenzione e rispetto, a partire dal suo condottiero: coach Marco Galetti, ex di turno e figura apprezzata per competenza, umanità e stile. La Virtus riflette la sua filosofia: una squadra giovane, senza prime donne, costruita su entusiasmo, atletismo e voglia di crescere.

Il roster conferma questa identità:

un nucleo di millennial come i play Baldi e Pollini, gli esterni Mazzoni e Castellino e il lungo Boev;

due "veterani" per modo di dire – entrambi sotto i 30 anni – come Melchiorri e il tiratore Kucan;

l’ultimo innesto, Giorgi (ex Ruvo e Sant’Antimo), che ritrova proprio a Imola il suo mentore Galetti;

a completare la rosa, gli under Errede e Tambue.

Nonostante i soli quattro punti in classifica, si tratta di una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque, e che richiede massima attenzione.

La terna arbitrale

A dirigere l’incontro saranno:

Riccardo Spinello di Saronno (VA)

di Saronno (VA) Antonio Marenna di Gorla Minore (VA)

di Gorla Minore (VA) Davide Mario Silvio Quadrelli di Santa Maria Hoè (LC)

Appuntamento

La sfida è fissata per domenica 23 novembre, con palla a due alle ore 18:00, al Palasport Falcone e Borsellino di San Severo. Atteso il pubblico delle grandi occasioni per spingere i Neri in un match fondamentale nel percorso stagionale.