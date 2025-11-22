Edizione n° 5892

BALLON D'ESSAI

TATTILO // Adelina Tattilo, la manfredoniana che cambiò i costumi degli italiani
22 Novembre 2025 - ore  09:51

CALEMBOUR

MEDICINA // Test del semestre filtro in Medicina, studenti: “Sistema pieno di errori”
22 Novembre 2025 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // San Severo // San Severo torna in campo: al Falcone e Borsellino arriva la Virtus Imola

ALLIANZ PAZIENZA San Severo torna in campo: al Falcone e Borsellino arriva la Virtus Imola

La pausa ha permesso ai ragazzi di coach Piero Coen di rifiatare e ricaricare le energie

San Severo torna in campo: al Falcone e Borsellino arriva la Virtus Imola

Allianz Pazienza San Severo - Fonte Immagine: cestisticasansevero.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Novembre 2025
San Severo // Sport //

SAN SEVERO (FG) – Dopo il turno di riposo, la Cestistica Città di San Severo è pronta a ritrovare il calore del proprio pubblico nel match valido per la tredicesima giornata di campionato, che vedrà i gialloneri ospitare la Virtus Imola al Palasport Falcone e Borsellino.

Un rientro atteso, soprattutto dopo la brillante affermazione ottenuta a Chiusi: una vittoria che ha dato morale, consapevolezza e un’ulteriore conferma della crescita del gruppo. La pausa ha permesso ai ragazzi di coach Piero Coen di rifiatare e ricaricare le energie, ma anche di riflettere sulla natura di un campionato insidioso, in cui ogni avversaria può rappresentare un ostacolo significativo.

A sottolinearlo è il vicepresidente Paolo Dell’Erba, che richiama squadra e tifosi alla concentrazione: «Riprendiamo da dove avevamo lasciato, dopo una prova di maturità coronata da una splendida vittoria a Chiusi e alcuni giorni di recupero per i nostri ragazzi. Ora è già tempo di azzerare quanto di buono è stato fatto, perché ci attende la Virtus Imola, avversaria da affrontare a viso aperto, con coraggio e determinazione. Ogni partita rappresenta un passo avanti verso il nostro obiettivo stagionale, da costruire con pazienza, impegno e costanza: gara dopo gara, allenamento dopo allenamento».

Dell’Erba conclude con un appello alla tifoseria: «Aspettiamo i nostri meravigliosi sostenitori domenica: riempiamo il palazzetto e spingiamo ancora una volta la squadra con il calore che solo San Severo sa trasmettere».

Gli avversari: una Virtus Imola giovane, intensa e guidata da un tecnico d’esperienza

La formazione romagnola merita attenzione e rispetto, a partire dal suo condottiero: coach Marco Galetti, ex di turno e figura apprezzata per competenza, umanità e stile. La Virtus riflette la sua filosofia: una squadra giovane, senza prime donne, costruita su entusiasmo, atletismo e voglia di crescere.

Il roster conferma questa identità:

  • un nucleo di millennial come i play Baldi e Pollini, gli esterni Mazzoni e Castellino e il lungo Boev;
  • due “veterani” per modo di dire – entrambi sotto i 30 anni – come Melchiorri e il tiratore Kucan;
  • l’ultimo innesto, Giorgi (ex Ruvo e Sant’Antimo), che ritrova proprio a Imola il suo mentore Galetti;
  • a completare la rosa, gli under Errede e Tambue.

Nonostante i soli quattro punti in classifica, si tratta di una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque, e che richiede massima attenzione.

La terna arbitrale

A dirigere l’incontro saranno:

  • Riccardo Spinello di Saronno (VA)
  • Antonio Marenna di Gorla Minore (VA)
  • Davide Mario Silvio Quadrelli di Santa Maria Hoè (LC)

Appuntamento

La sfida è fissata per domenica 23 novembre, con palla a due alle ore 18:00, al Palasport Falcone e Borsellino di San Severo. Atteso il pubblico delle grandi occasioni per spingere i Neri in un match fondamentale nel percorso stagionale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO