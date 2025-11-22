di Dott. Matteo Simone – Psicologo, Psicoterapeuta Gestalt ed EMDR

Il 20 agosto 2025 Vito Rubino ha portato a termine un’inedita sfida di ultra-triathlon non-stop, della durata complessiva di circa 58 ore: 20 km di nuoto, 75 km di corsa e 380 km in bici.

Ha iniziato la sua lunghissima avventura dalle Isole Tremiti, nuotando per circa 20 km fino a Torre Mileto (FG). Da lì ha corso per 75 km su sentieri fino a Manfredonia (FG) e, infine, ha pedalato per 380 km lungo la costa fino a Santa Maria di Leuca (LE), la punta estrema della Puglia.

Per avere un termine di paragone, un Ironman prevede 3,8 km di nuoto, 180 km in bici e 42,195 km di corsa.

Di seguito approfondiamo l’esperienza di Vito attraverso le sue risposte ad alcune domande.

«Come è nata l’idea di questa impresa multisport di 58 ore?»

Vito Rubino: L’idea è nata dal desiderio di attraversare tutta la Puglia da nord a sud, unendo tre sue caratteristiche geografiche: le Isole Tremiti, distinte dal resto della penisola; il Gargano, con la sua ricca orografia; e il Tavoliere, con la sua forma allungata.

Il modo più naturale, per me, è stato una traversata a nuoto, una corsa in montagna e poi un allungo finale in bici. La sfida è stata non-stop, nel senso di uno sforzo continuo – con le dovute pause – invece che a tappe.

Nel suo racconto si coglie subito la dimensione non solo sportiva, ma anche naturalistica e paesaggistica: percorrere tratti lunghissimi a nuoto, di corsa e in bici significa andare oltre ogni immaginazione, soprattutto considerando la traversata dal mare aperto delle Tremiti alla terraferma, la corsa sui sentieri saliscendi del Gargano e la lunghissima pedalata conclusiva, dopo tante ore di fatica.

Vito si conferma un vero “esploratore del limite”, un ricercatore di sensazioni ed emozioni, alla scoperta di sé stesso e del mondo che lo circonda.

«Che percorso hai seguito nel dettaglio?»

Vito Rubino: Ho iniziato la traversata a San Domino (alle 4 del mattino) e l’ho conclusa alla spiaggia di Torre Mileto. Da lì ho iniziato a correre fino a Cagnano Varano. Da Cagnano ho preso il sentiero delle Anguille fino a San Giovanni Rotondo, con una piccola deviazione per salire a Monte Calvo, il punto più alto del Gargano.

Poi ho raggiunto Manfredonia, scendendo nella Valle dell’Inferno. Il dislivello positivo complessivo è stato di circa 2.000 metri.

Per la parte in bici, da Manfredonia a Santa Maria di Leuca ho seguito interamente la strada costiera. Credo che questi siano fra i percorsi più belli di tutta la Puglia. Il sentiero delle Anguille collegato alla Valle dell’Inferno attraversa il Gargano dalle valli più profonde fino al punto più alto, regalando panorami mozzafiato.

I nomi di questi luoghi sono fortemente evocativi della storia che li caratterizza. Il sentiero delle Anguille è legato al commercio delle anguille da Cagnano Varano a San Giovanni Rotondo e alla tragedia che coinvolse una decina di commercianti, sorpresi da una tempesta di neve alla vigilia di Natale del 1846, a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo. Il posto può essere particolarmente ostile: quando sono passato io, in piena estate, proprio nel punto dove oggi c’è una targa commemorativa, facevo fatica a stare in piedi per il vento fortissimo.

Il nome della Valle dell’Inferno è invece legato all’esperienza spirituale che San Camillo de Lellis ebbe nel 1575 attraversandola, e alla sua conversione. Io ho iniziato ad attraversarla di notte, con le sue pareti alte e le grotte oscure, e ne sono uscito alle prime luci del giorno. Posso garantire che è un’esperienza dantesca.

Da diversi anni Vito dimostra un coraggio fuori dal comune, unito a grande forza, resistenza e resilienza. Decidere, progettare, studiare e poi partire alle 4 del mattino per tantissime ore di sport non è una sfida improvvisata, ma il risultato di anni di gare e di altre imprese importanti, che hanno incrementato consapevolezza, capacità e fiducia in sé stessi.

È un viaggio alla scoperta di momenti unici, in cui si impara ad apprezzare sia la fatica sia la gioia.

«Quali sono stati i momenti più belli?»

Vito Rubino: La sensazione di nuotare al buio, alla partenza, senza nessun riferimento se non le luci lontane della costa da raggiungere, è stata mistica. Mi sono sentito come una creatura marina, parte integrante della fauna del Gargano.

Raggiungere Monte Calvo a mezzanotte e osservare da una parte le luci delle Isole Tremiti – da dove venivo – e dall’altra quelle del Golfo verso cui ero diretto, mi ha aperto gli orizzonti.

Poi il momento in cui ho raggiunto la punta estrema della Puglia, dove il Mar Adriatico si unisce allo Ionio, è stato il vero coronamento di questo sogno.

Si percepisce davvero un’esperienza mistica e avventurosa: vivere appieno la propria vita portando a termine progetti costruiti con cura, dettagli e minuziosità.

«Come hai organizzato le transizioni?»

Vito Rubino: Avevo l’occorrente per la corsa sul gommone. Appena arrivato in spiaggia mi sono cambiato per correre e ho lasciato sul gommone tutto ciò che riguardava il nuoto (che poi mi sono fatto spedire in un secondo momento).

La transizione per la bici, invece, l’ho fatta a Manfredonia.

«Quali sono stati i tempi delle singole frazioni? Avevi lo stesso team per tutte le 58 ore?»

Vito Rubino: La traversata a nuoto è durata 7 ore e 30 minuti, la corsa 16 ore e 20 minuti e la bici 16 ore e 30 minuti.

Non ho avuto un team al seguito: c’era solo uno skipper con il gommone durante la traversata in mare, mentre per tutto il resto del percorso sono stato in autosufficienza. Questo ha inevitabilmente allungato il tempo totale, rispetto a un’impresa con squadra di supporto, perché dovevo di volta in volta rifornirmi di acqua e cibo nei vari paesi, mentre in una gara con team al seguito si viene assistiti in modo continuativo.

Una sfida che può essere definita estrema già solo immaginandola, e ancor di più sapendo che è stata affrontata in autosufficienza, da solo, pronto a gestire ogni eventuale criticità o imprevisto, con l’auspicio che tutto vada come previsto.

«Hai fatto incontri piacevoli o spiacevoli lungo i tre percorsi?»

Vito Rubino: La notte prima della traversata ho dormito in una pineta alla punta di San Domino. Non appena ho chiuso gli occhi, sono stato svegliato dal pianto di un bambino: una cosa piuttosto strana, visto che ero da solo, lontano da case o alberghi. Poi un altro pianto, e subito un altro ancora.

Ho capito che si trattava delle diomedee, gli uccelli marini che abitano le Tremiti. Secondo il mito, l’eroe greco Diomede, dopo la guerra di Troia, fondò una colonia alle Isole Tremiti, dette per questo Isole Diomedee. Alla sua morte, Afrodite trasformò i suoi compagni in uccelli marini, le diomedee appunto, il cui canto sembra un lamento per piangere la morte di Diomede. Insomma, la notte prima della traversata non sono riuscito a chiudere occhio.

Un altro incontro interessante con la fauna locale l’ho avuto verso la fine della traversata, nell’area dei vivai marini di Torre Mileto. Mentre nuotavo, vedevo che lo skipper si allontanava più volte all’improvviso e poi tornava a girarmi intorno. In uno dei momenti in cui mi fermo per bere, mi avverte che c’è una verdesca, uno squalo azzurro, che mi gira intorno da una mezz’ora e che lui sta cercando di allontanare.

Le verdesche non sono note per attaccare gli umani, quindi all’inizio non mi preoccupo e continuo a nuotare. Ma poco dopo, all’improvviso, sento qualcosa spingermi i piedi. Mi alzo e lo skipper mi dice di aver visto la verdesca in emersione e mi grida di salire sul gommone.

Anche se in genere questi squali non attaccano – e forse questo esemplare era solo curioso – siccome tenevo molto a mantenere tutte le falangi dei piedi, decidiamo che è meglio cambiare aria. Salgo sul gommone e ci spostiamo trasversalmente di un paio di chilometri, puntando nuovamente verso la spiaggia di Torre Mileto ma lontano dai vivai.

A quel punto voglio concludere la nuotata e prendo la decisione, non facile, di rientrare in acqua. Fortunatamente, senza altri incontri ravvicinati.

Aneddoti davvero emozionanti, esperienze uniche e particolari che rendono questa impresa ancora più speciale.

«Ti sei riposato in qualche momento? Hai rischiato colpi di sonno nel finale in bici?»

Vito Rubino: Ho dormito circa 30 minuti durante la parte di corsa, all’imbocco della Valle dell’Inferno. Ero talmente stanco – anche per la notte precedente passata in bianco – che ho dovuto cercare un piccolo spazio in un campo di spine, perché in quel momento non c’era altro, e anche per restare “in tema” con il nome della valle.

Prima di cominciare la bici ho dormito circa un’ora e mezza, e poi un’altra mezz’ora nel Salento. In totale più o meno 2 ore e 30 di sonno.

«I tre percorsi erano sempre chiari o hai rischiato di allontanarti?»

Vito Rubino: Avevo un’idea di massima del percorso da seguire, ma ho dovuto prendere diverse decisioni sul momento. In alcuni casi mi sono allontanato dal tracciato prefissato e sono dovuto tornare sui miei passi.

«Quali sono state le ore e i momenti più difficili?»

Vito Rubino: Sicuramente i momenti dei colpi di sonno e dei cali di energia. Un’avventura del genere è molto stimolante, ma l’aspetto più difficile è far fronte alla stanchezza crescente e al calo progressivo delle energie, continuando ad andare avanti e ritrovando forza e motivazione.

Si può fare quasi tutto, ma è fondamentale conoscersi bene, capire come ci si sente, prevedere a cosa si potrebbe andare incontro e cercare prima di tutto di prevenire, poi di rimediare e rimodulare gli obiettivi, i percorsi, le mete, i sogni.

«Hai utilizzato integratori? Cosa facevi per restare sveglio e lucido?»

Vito Rubino: Con tutti i posti in cui si mangia bene in Puglia, usare integratori mi sembrava un insulto. Quindi ho preferito assicurarmi di mangiare il giusto per avere un adeguato supporto calorico. Per mantenermi sveglio ascoltavo musica.

«Dopo 58 ore, quali erano i tuoi desideri? Dormire, lavarti, un piatto particolare?»

Vito Rubino: Appena arrivato a Leuca, per festeggiare e rinfrescarmi mi sono concesso… un’altra nuotata.

«Ritieni l’impresa estrema, stimolante, rischiosa?»

Vito Rubino: La considero di una bellezza incredibile, per la natura dei luoghi attraversati. Inevitabilmente ci sono dei rischi: alcuni calcolati, come le conseguenze della stanchezza e dei colpi di sonno; altri imprevisti, come l’incontro con la verdesca. Ma, tutto sommato, sono rischi gestibili.

L’impresa è sicuramente allettante, ma non tutti si sentono in grado di affrontarla in autonomia. Se un giorno Vito decidesse di rendere fruibili queste avventure anche ad altri, qualcuno forse ci farebbe seriamente un pensiero.

«Che messaggio vuoi trasmettere con questa impresa?»

Vito Rubino: Una delle lezioni più importanti è affrontare con coraggio le sfide. La notte prima della traversata vedevo questa nuotata come un ostacolo insormontabile. Questa esperienza mi ha aiutato a superare i miei limiti e mi ha spinto all’auto-miglioramento.

Spero che possa essere di ispirazione per altri, nel superare i propri limiti e affrontare le proprie sfide, non solo nello sport ma anche, e soprattutto, nella vita professionale e personale.

Un altro aspetto importante è che questa avventura mette in evidenza le bellezze e le fragilità del nostro territorio, e ha anche lo scopo di sensibilizzare a una maggiore attenzione verso un ambiente delicato che abbiamo il dovere di rispettare e proteggere.

Esperienze così impegnative e faticose, considerate “estreme”, diventano possibili con una preparazione adeguata, una progettazione accurata e un percorso graduale di allenamenti e gare altrettanto sfidanti. Permettono di conoscere meglio sé stessi e il territorio, nelle diverse ore del giorno e della notte, con la luce e con l’oscurità.

Sono esperienze mistiche in contatto profondo con sé stessi, che incrementano fiducia, resilienza e capacità di fare cose impegnative e gratificanti non solo nello sport, ma anche nella vita quotidiana, familiare e professionale.

Vito Rubino nei libri

Vito è citato in: Maratoneti e ultrarunner. Aspetti psicologici di una sfida, Edizioni Psiconline – Cosa spinge le persone a fare sport?, Aracne Editrice.

Inoltre, nel libro Lo sport delle donne. Donne sempre più determinate, competitive e resilienti (8 ottobre 2018) è riportata un’esperienza raccontata da Vito Rubino e da sua moglie Palas Policroniades: dal Canada al Messico in mountain bike tandem per 30 giorni.

Dott. Matteo Simone

Psicologo, Psicoterapeuta Gestalt ed EMDR

Tel. 380-4337230 – 21163@tiscali.it

http://www.unilibro.it/libri/f/autore/simone_matteo

http://ilsentieroalternativo.blogspot.it/p/chi-siamo.html

FOTOGALLERY