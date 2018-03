Di:



Bari – E’ stata ritrovata, nella giornata di ieri, a poche ore dopo dalla sua scomparsa, un’anziana 74enne di Santeramo, affetta da demenza senile e morbo di Alzheimer, allontanatasi dal reparto di neuropsichiatria del Policlinico di Bari, dove era stata ricoverata da alcuni giorni. Ad individuarla alle 12.00 circa, una pattuglia della Stazione di Bari Principale della Compagnia di Bari Centro, prontamente allertata dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Bari, i quali, notata l’anziana donna disorientata ed infreddolita girovagare in via Dieta di Bari, l’hanno soccorsa, identificandola nella signora scomparsa. La 74enne è stata immediatamente ricondotta al Policlinico, dove tutt’ora risulta ricoverata. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma ha consentito di evitare che la vicenda potesse concludersi tragicamente. Bari, carabinieri ritrovano anziana ‘fuggita’ da ospedale ultima modifica: da

