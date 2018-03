Cinema – Sale e Orari

Di:



CITTA’ DEL CINEMA

Via Miranda 0881/652129



PROGRAMMAZIONESale cinematograficheFoggia e provinciadal

Colpi di fulmine 16:00 17:05 18:10 19:10 20:20 21:15 22:30 23:20 0:35

I 2 soliti idioti 16:00 17:00 18:10 19:15 20:20 21:25 22:30 23:30 0:40

La regola del silenzio – The Company You Keep 17:30 20:00 22:25 0:50

Le 5 leggende 16:00 18:00

Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato 18:15 20:15 21:30 22:00 23:25

Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato (3D) 16:00 19:10 22:20

Ralph Spaccatutto 16:00

Ralph Spaccatutto (3D) 16:10 18:20 20:30 22:40 0:50

Sammy 2 16:00 18:00 20:00

Tutto tutto niente niente 16:10 17:00 18:10 19:00 20:10 21:00 22:10 22:55 0:10 0:50

Vita di Pi 17:10 19:45 22:15 0:45



LALTROCINEMA

Via Duomo 6 0881/776439



Love Is All You Need 18:00 20:00 22:00



SALA FARINA

Via Campanile 10 0881/756199



non pervenuto



——————————< MANFREDONIA >——————————



CINE TEATRO SAN MICHELE

Piazza San Michele Arcangelo 1 0884/584151



Tutto tutto niente niente 19:15 21:30

———————————–< BOVINO >————————————



SALA PIO XI

Via Seminario 5 0881/961203



non pervenuto

———————————< CERIGNOLA >——————————–



CORSO

Corso Roma 7 0885/422045



Colpi di fulmine 17:40 19:50 22:15

I 2 soliti idioti 17:30 19:15 21:00 22:40

Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato (3D) 18:20 21:40

Ralph Spaccatutto 16:30 18:30 20:30 22:30

Sammy 2 (3D) 16:30

Tutto tutto niente niente 17:15 19:00 20:45 22:30

Vita di Pi (3D) 17:00 19:30 22:00



ROMA

Corso Roma 7 0885/422421



La regola del silenzio – The Company You Keep 19:15 21:30

—————————————–< LUCERA >——————————————-



DELL’OPERA

Via G. Bruno 3 0881/525007



Colpi di fulmine 18:30 21:00

—————————————< ORTA NOVA >—————————————–



SUPERCINEMA CICOLELLA

Via Stornarella 2 0885/781618



Venuto al mondo 18:00 20:30

——————————< SAN GIOVANNI ROTONDO >——————————



PALLADINO

Via Poerio 2 0882/412264



Grandi speranze 18:30 21:00

Le 5 leggende 17:00

Tutto tutto niente niente 19:00 21:15

———————————< SAN MARCO IN LAMIS >———————————



DE ROBERTIS

Piazza Municipio 2 0882/375484



Una famiglia perfetta 18:30 21:00

—————————————< SAN SEVERO >—————————————



CICOLELLA

Via D’Alfonso 70 0882/375484



Tutto tutto niente niente 19:00 21:30

————————————< TORREMAGGIORE >————————————



CIARDULLI

via Alfieri 46 0882/391172



chiuso per riposo

Cinema – Sale e Orari ultima modifica: da

[Fonte: trovacinema.repubblica.it – 22/12/2012]