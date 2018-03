Margherita, servizio mensa, avviati controlli dal Comune

Di:

Margherita di Savoia – L’AMMINISTRAZIONE comunale ha avviato alcuni controlli per valutare la qualità del servizio mensa riservato ai bambini della scuola materna dell’istituto comprensivo “Papa Giovanni XXIII”. Un provvedimento che fa seguito alla recente approvazione, in consiglio comunale, del piano al diritto allo studio per l’anno scolastico 2014/15, con il quale l’Amministrazione Marrano ha confermato i servizi mensa scolastica e trasporto, compiendo un ulteriore sforzo, in favore degli studenti margheritani e le loro famiglie. Servizi che, in primo momento, la Giunta aveva deciso di sospendere a partire da gennaio del 2015, per fronteggiare il risanamento economico dell’Ente, attraverso quel piano di rientro approvato, nei giorni scorsi, dalla Corte dei Conti.

Avviare una revisione dei servizi mensa e trasporto scolastico è stato ritenuto necessario, dall’Amministrazione comunale, per applicare quel principio di equanimità nei confronti delle famiglie, con l’obiettivo di far pagare il giusto e scovare i furbi. Il progetto di sospensione dei servizi mensa e trasporto che, va ricordato, non sono essenziali, aveva sollevato anche polemiche strumentali da parte delle opposizioni che accusavano l’Amministrazione comunale di non fare l’interesse degli alunni margheritani e mettere in ginocchio quelle aziende che, con il loro servizio, creano occupazione e indotto economico sul territorio. Accuse che, oltre a essere stata smentite dalla conferma della mensa e del trasporto scolastico, vengono ridimensionate dall’esito dei controlli avviati dall’Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda il servizio mensa, perplessità sono state sollevate nei confronti della ditta appaltatrice, per il mancato utilizzo del punto cottura a Margherita di Savoia e la consegna di cibo pre confezionato ai bambini della scuola materna. I controlli, inoltre, avrebbero accertato che l’acquisto della merce, da parte della ditta appaltatrice, avverrebbe lontano da Margherita di Savoia. Per l’assessore alla Pubblica Istruzione, Angela Cristiano, “è sorprendente quanto emerso dai controlli, perché sulla qualità del cibo da servire ai nostri bambini, non si può giocare al ribasso”. Con la ditta che gestisce il servizio mensa verrà avviato, in tempi brevi, un confronto con l’obiettivo di valutare se esistano le condizioni per proseguire e migliorare il servizio. Va ricordato che con l’approvazione del piano di diritto allo studio, l’Amministrazione Marrano ha avviato anche la revisione economica dei contratti per il servizio mensa e trasporto scolastico.

Redazione Stato