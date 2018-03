L“U ciucce mBaradise” nella Scuola elementare “De Sanctis” di Manfredonia

Di:

Manfredonia. Martedì, 20 dicembre scorso, presso il Salone S.Michele di Manfredonia, gli alunni della 5^ A della Scuola Primaria “De Sanctis” di Manfredonia hanno rappresentato “U ciucce mBaradise”, magistralemte preparati e condotti dall’egregia insegnante Carmela Leone.

L’opera poetica, di Pasquale Ognissanti, edita nel 1980, è un carme (di 319 versi) nel quale si manifestano tutte le preoccupazioni di un asino che, morto, vaga per l’al di là, in cerca di un luogo dove, finalmente, possa far riposare le sue ossa stanche e lacerate dal lungo lavoro. Seguono varie vicissitudini, con un finale a lieto fine.

La rappresentazione è stata raccordata, opportunamente con balletti, a seconda il luogo dove l’asino si rivolge per l’ospitalità: prima all’Inferno, dove viene cacciato e malmenato in mal modo, perché “screanzato”; poi nel Purgatorio, dove il custode, dando mano al gran librone dei peccatori, non nota il nome dell’asino; infine nel Paradiso, dove San Pietro lo sottopone ad un lungo processo, ricco di colpi di scena.

Le musiche utilizzate ben si son congegnate alla movimentazione degli attori ( in 23), tutti bravi, anche nei ruoli più semplici. Non di meno è stata la valenza della forma espressiva del dialetto aipontino, per la quale l’autore del carme (Ognissanti), ha ringraziato gli alunni, per la proprietà dell’accentuazione, i genitori che con non poco sacrificio, hanno dovuto ascoltare e plasmare nella “parlata” i propri figli, ed ancor più ha ringraziato l’insegnante Leone che ha saputo trasfondere nell’animo dei suoi discenti la concettualità pregnante del nostro dialetto.

Grazie a queste rappresentazioni, a questi alunni, a questi genitori, a questi insegnanti il nostro dialetto non può morire, e non morrà, e restare, invece, vivo e palpitante, come lingua madre di cui occorrere conservarne la essenzialità.