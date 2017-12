Al via il concorso per 137 O.S.S. al Riuniti di Foggia

Di:

Foggia, 22 dicembre 2017. L’azienda ospedaliera di Foggia ha indetto il bando di concorso per 137 Oss, gli operatori socio-sanitari che hanno tenuto un corso di formazione regionale ma che, a causa del piano di rientro, hanno atteso molti anni prima di veder sbloccato il vincolo. Si è in attesa della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Nel passaggio di consegne fra il direttore generale Pedota e Dattoli, passaggio avvenuto in questi giorni, il rischio era che si procrastinasse ulteriormente la firma per avviare un concorso molto atteso, operatori della sanità in collaborazione col il personale infermieristico di cui particolarmente a Foggia, e più in generale al sud, si avverte la carenza. Che si riprendesse con le assunzioni lo si sapeva da tre mesi, mancava l’avvio della procedura.

Ma è tutto il settore ospedaliero che attendeva lo sblocco delle assunzioni ferme da quindici anni. Questa sequenza temporale è stata interrotta per assumere sul turnover al 50% nel 2014 mentre, senza aumento dell’organico, il lavoro è aumentato per il protocollo d’intesa stretto con l’Università. Il risultato è una carenza cronica di personale.

La spesa per coprire le assunzioni è quella del 2004, la stima per l’ospedale di Foggia è di 700 unità spalmate in tre anni. Il piano del fabbisogno triennale, in ogni caso, è in via di compilazione. Non solo Oss, ci sono almeno 50 infermieri a tempo determinato da stabilizzare. Per concordare con i direttori generali di tutta la Puglia le modalità di queste assunzioni, un incontro fissato a gennaio fisserà i requisiti. Nella stima del fabbisogno di infermieri, ne mancano all’appello ancora altri 270 più medici, personale tecnico-sanitario e amministrativo.

Nuove assunzioni dovranno essere previste presso il reparto di cardiochirurgia e chirurgia vascolare in procinto di apertura che, secondo il piano di riordino ospedaliero, dovrebbero avere 24 posti letto, 12 per ciascun reparto. Circa il Deu, il dipartimento di emergenza-urgenza della cittadella della salute, il neodirettore Vitangelo Dattoli ha detto che “si farà entro il prossimo anno”. Una previsione durante l’incontro “4 passi con Emiliano”, un dibattito fra i vertici ospedalieri, università, direttori generali precedenti tenuto qualche giorno fa presso i Riuniti.

Un anno di tempo ancora, un appalto che risale alla giunta Vendola, un cantiere che ha lavorato a fasi alterne e che doveva essere pronto già nel 2017. I posti previsti sono 250.

(A cura di Paola Lucino, Foggia 22 dicembre 2017)