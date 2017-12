Bau Miao Amici Mattinata “Siamo noi la voce dei nostri animali”

Di:

Mattinata. “Siamo noi la voce dei nostri animali”. Così i referenti dell’Associazione “BAU MIAO – AMICI MATTINATA“, nata con “lo scopo di aiutare i nostri amici a 4 zampe dando loro una famiglia e una vita dignitosa in linea con il progetto ‘Zero Cani in Canile’ del coordinamento provinciale protezione animali”.

“I cani sono i migliori amici dell’uomo”, dicono i referenti dell’associazione. “Aiutaci a trovare loro una casa e tutta la felicità che meritano. Grazie fin da ora per il tuo aiuto”.

Ecco, in particolare, le attività dell’Associazione:

• Prevenzione del randagismo tramite sterilizzazione di cani a rischio di proliferazione incontrollata.

• Adozioni nazionali ed internazionali.

• Sensibilizzazione dell’opinione pubblica ad un più corretto rapporto uomo-animale.

• Collaborazione con le istituzioni e le altre associazioni.

Ecco i diversi modi in cui puoi aiutarci:

• Se hai delle coperte o lenzuola che non usi più, non buttarle! Portale alla nostra associazione o chiamaci per donarle.

• Dona del cibo umido in scatola o croccantini.

• Diventa volontario, loro hanno bisogno di te.

• Puoi renderti disponibile per tenere i cuccioli per un breve periodo di tempo prima dell’adozione.

• Puoi dimostrare il tuo amore con una piccola donazione o destinandoci il 5 per 1000.

“Per qualsiasi problema con il tuo amico a 4 zampe, NON ABBANDONARLO per la legge è un crimine, per l’umanità una VERGOGNA!”.

BAU MIAO AMICI Mattinata

Dai una zampa anche tu!

Per informazioni e donazioni puoi contattarci al 347 69 18 921

BAU MIAO AMICI MATTINATA