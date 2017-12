IMMAGINE ALLEGATE AL TESTO

Cerignola. I militari dell’Aliquota Radiomobile di Cerignola, in località Borgo Tressanti, rinvenivano abbandonato un rimorchio, con targa bulgara, al cui interno vi erano 6 bancali di porte “tagliafuoco”, e anche due pale per elicotteri militari. I successivi accertamenti permettevano di stabilire che il tir era partito da Trento ed era diretto in Grecia, dove le pale di elicottero sarebbero state consegnate all’aviazione greca. Al porto di Ancona, però, ignoti malfattori si erano impossessati dello stesso, carico anche di numerosi capi d’abbigliamento del noto marchio “diesel”, che non sono stati tuttavia rinvenuti. La restante merce, invece, del valore di oltre 100.000 Euro, veniva riconsegnata ai legittimi proprietari. Redazione StatoQuotidiano.it Cerignola, recuperate pale per elicotteri militari rubate ultima modifica: da

