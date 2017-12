Falsi contrassegni per disabili a San Giovanni Rotondo, ancora infrazioni

Di:

San Giovanni Rotondo, 22 dicembre 2017. Continuano i controlli della polizia locale sull’improprio uso del contrassegno per diversamente abili.

Il comandante, Antonio Acquaviva, ha reso noto gli ultimi dati relativi al servizio di controllo effettuato nell’area internazionale e nel centro abitato di San Giovanni Rotondo.

Solo nell’ultimo mese sono state accertate e sanzionate 8 infrazioni (sia per mancata presenza dell’intestatario del contrassegno, sia per mancata esposizione del contrassegno, che consente di parcheggiare negli appositi stalli riservati ai diversamente abili). Inoltre, sono stati ritirati 2 contrassegni perché scaduti, tre perché intestati a persone decedute e 1 perché esibito in copia fotostatica.

Gli ultimi controlli rientrano in una serie di attività effettuate durante tutto l’anno che hanno permesso di rilevare e sanzionare oltre 100 infrazioni per uso improprio del contrassegno per diversamente abili.

«Purtroppo è una cattiva abitudine che non è facile cancellare. Per quanti controlli facciamo, non possiamo nulla contro il cattivo senso civico di chi cerca di approfittare di un vantaggio che non potrebbe avere in condizioni normali e di rispetto delle regole. San Giovanni Rotondo ha molte possibilità di parcheggio, specie nella zona internazionale, ma c’è sempre chi cerca scorciatoie e occupa lo spazio di altri, che avrebbero invece effettivo bisogno di servirsi degli stalli per diversamente abili», afferma il comandante Acquaviva.

