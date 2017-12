Asd Michele Salvemini, Manfredonia

FESTA DI NATALE SCUOLA CALCIO SALVEMINI: sabato 23 dicembre, presso il centro sportivo Salvemini, alle ore10.00, si svolgerá la Festa di Natale della Scuola Calcio a cui sono invitati tutti i nostri piccoli tesserati e tutti i bambini e bambine che vorranno conoscere la nostra struttura. Vi anticipiamo che i nuovi iscritti di gennaio potranno usufruire di un’offerta molto vantaggiosa sull’iscrizione. Sará una mattinata ricca di doni, sorprese e soprattutto…di divertimento!!! NON PUOI ASSOLUTAMENTE MANCARE!!! Area Comunicazione Salvemini Festa di Natale alla Scuola Calcio Salvemini ultima modifica: da

