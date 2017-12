ph matteo nuzziello - FOGGIA ALTO

Foggia. Si terrà domani, sabato 23 dicembre 2017, alle 18.00, la cerimonia di inaugurazione di piazza San Domenico, recentemente riqualificata dal Comune di Foggia attraverso un finanziamento della Regione Puglia a valere sui fondi FESR relativi alla Scheda 46 dell’Accordo di Programma Quadro inerente la valorizzazione degli Ipogei Urbani, per un ammontare complessivo di 794mila 976 euro. La riqualificazione, che prevede anche un intervento destinato a piazza La Pianara, punta a migliorare il contesto in cui sono collocati gli ipogei urbani della città di Foggia. Alla cerimonia di inaugurazione della nuova veste di piazza Domenico parteciperanno il sindaco di Foggia, Franco Landella, l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Bove, e l’assessore comunale alla Cultura e all’Arredo Urbano, Anna Paola Giuliani. Foggia, tutto pronto per la “nuova” Piazza San Domenico ultima modifica: da

