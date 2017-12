Di:



Foggia. “È stato approvato l’art 9 del bilancio regionale. Una norma che abbiamo votato convintamente e con gioia perché destina 150 mila euro per l’elaborazione degli studi funzionali all’allungamento della pista di volo e all’istituzione del polo logistico della Protezione Civile presso l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia”. Speriamo sia la volta buona“. Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta (Forza Italia). “Abbiamo espresso voto favorevole -aggiunge- affinché non ci siano alibi per il futuro dello scalo aeroportuale. Siamo ancora in alto mare, ma quello odierno è senza dubbio un passo importante. Continueremo a profondere ogni sforzo ed ogni energia affinché il “Gino Lisa” possa spiccare veramente il volo. Lo faremo -conclude Gatta- con senso di responsabilità, facendo gioco di squadra senza distinzioni di colore politico, ma mossi solo dall’amore e dall’attaccamento al nostro territorio”. Gino Lisa, Gatta “Speriamo sia la volta buona” ultima modifica: da

