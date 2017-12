Longo “Politica dei fatti del centrodestra”

Di:

Foggia. “Quando si è chiamati ad amministrare i documenti di bilancio non sono mai soltanto un insieme di numeri né un semplice strumento per consumare una prova di forza tra maggioranza e minoranza. Le manovre contabili sono l’insieme degli interventi a favore della città, dunque le azioni che incidono sulla vita reale delle persone.

È per questo che l’approvazione della variazione di bilancio. operata dalla maggioranza di centrodestra, si qualifica come un atto estremamente importante. Perché la sua approvazione permette al Comune di utilizzare importanti risorse economiche in settori di grande rilevanza. Ed è particolarmente significativo, sul piano politico, che la maggioranza abbia espresso il suo voto favorevole in modo compatto e coeso, come dimostrano i numeri della votazione, con la variazione di bilancio approvata con 17 voti favorevoli e 4 contrari. Prosegue quindi l’attività di buona amministrazione svolta fino ad oggi e che, proprio nelle ultime settimane,

ha portato a Foggia decine di milioni di euro di finanziamenti per la riqualificazione delle periferie, per la realizzazione di piste ciclabili, per la nascita di una biblioteca di comunità.

I ‘gufi’ che aspettavano al varco la maggioranza, convinti del suo disfacimento, dovrebbero invece interrogarsi sul crollo e sulla crisi dell’opposizione. Un’opposizione divisa in più tronconi: quella dei parolai, prevalentemente eletti nel centrodestra, con il loro partito dell’astensione composto da coloro i quali minacciano guerre per poi abbandonare il Consiglio al momento del voto, con il più classico degli atteggiamenti ‘pilateschi’ di chi non ha neppure il coraggio di assumersi le proprie responsabilità; e quella di chi, come ad esempio il consigliere del Partito Democratico Alfonso De Pellegrino, esercita la propria funzione di minoranza in modo politicamente serio, commettendo però un grave errore non condividendo decisioni assunte nell’interesse della città.

Quanti hanno espresso il loro voto contrario, o si sono dileguati in occasione della votazione, hanno quindi detto ‘no’ alla restituzione di 300mila euro ai lavoratori di Ataf SpA, all’aumento dei finanziamenti destinati alla manutenzione delle strade e degli immobili comunali, all’incremento dei fondi per l’acquisto di libri per gli alunni delle scuole elementari, per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo alle famiglie meno abbienti e per gli interventi rivolti all’integrazione degli alunni diversamente abili. Ed ancora: hanno detto no’ all’aumento degli stanziamenti per i buoni servizio per anziani e disabili, per la non autosufficienza, per il fondo globale socio-assistenziale e per il fondo nazionale delle politiche sociali; hanno detto ‘no’ al piano di recupero del Salice, al finanziamento regionale relativo al progetto legato al Distretto Urbano dei Commercio. Fosse stato per chi ha votato contro la variazione di bilancio, Foggia avrebbe dovuto privarsi di tutto questo.

Come si può facilmente capire, per piccole e strumentali beghe politiche le minoranze si sono opposte al bene di Foggia. Il centrodestra, invece, ha affermato ancora una volta la politica dei fatti, contrapponendola a quella di chi è perennemente impegnato nel produrre chiacchiere e piccole polemiche politiche. Il centrodestra ha dimostrato concretamente cosa significa avere a cuore il futuro di Foggia, a differenza dei campioni del ‘tanto peggio tanto meglio’”.