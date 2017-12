Manfredonia, avvio controllo e verifica impianti termici

Di:

Manfredonia, 22 dicembre 2017. In attuazione del Regolamento comunale per ‘l’esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici’ approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25/2013, si rende noto a tutti i responsabili di impianti termici ricadenti nel territorio comunale, che si è dato avvio alla campagna di trasmissione delle autocertificazioni impianti termici (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica – RCEE corredato di contributo) per il biennio 2017-2019 e alle relative attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, su tutto il territorio comunale.

Pertanto, durante il periodo della campagna di autocertificazione, che va dal 20 novembre 2017 al 31 luglio 2018, il responsabile dell’impianto dovrà incaricare il suo manutentore o installatore (tra quelli abilitati ed iscritti nell’elenco dei manutentori presso l’Ufficio Verifiche impianti termici) al ritiro del modello RCCE (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica) presso l’Ufficio Verifiche impianti termici sito nel Palazzo della Sorgente, piazzale Alessandro Galli, previa corresponsione del contributo quantificato in base alla potenza dell’impianto come specificato nella tabella ‘A’ di seguito allegata, approvata con delibera di G.C. n. 28/2017, con le seguenti modalità:

a. versamento alla Tesoreria del Comune di Manfredonia presso la Banca Popolare di Milano Agenzia di Manfredonia;

b. versamento su conto corrente postale n. 13669718, intestato a ‘Comune di Manfredonia’;

c. bonifico bancario – Codice IBAN IT80S 05584 78450 000000008461

La causale da specificare è: ‘Controllo impianti termici’, specificando la tipologia dell’impianto e la sua potenza in kW ed aggiungendo la dicitura ‘Riferimento anno 2017-2019’.

Adempimenti del manutentore:

• iscriversi nell’elenco dei manutentori presso l’Ufficio Verifiche impianti termici, prima di effettuare il controllo e la eventuale manutenzione degli impianti termici;

• eseguire la prova di combustione (UNI- 10389), la prova di tenuta (UNI 11137) ed effettuare le manutenzioni periodiche, quando prescritto;

• al termine delle operazioni di manutenzione, il manutentore aggiornerà il nuovo libretto di impianto, rilascerà una copia del ‘Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica – RCEE’ e informerà l’utente sull’importanza dell’intervento effettuato, delle varie operazioni eseguite, di eventuali miglioramenti di efficienza possibili e delle scadenze previste dal Regolamento comunale.

• consegnare una copia del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica all’Ufficio Verifiche impianti termici, che ne curerà l’istruttoria.

Si avvisa, inoltre, che:

– gli impianti per i quali, entro la data di chiusura della campagna di autocertificazione del biennio 2017/2019, non risulti pervenuto il ‘Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (R.C.E.E.)’, ai sensi dell’art.9 c. 1 del D.P.R. 74/2013 e del vigente Regolamento comunale sugli impianti termici, saranno sottoposti ad ispezione con costi a carico del responsabile d’impianto così come stabilito nella D.G.C, n. 258/2013 e successiva D.G.C, n. 28/2017 come specificato nella tabella ‘B’ di seguito allegata;

– tutti gli impianti di potenza superiore a 35 kw, che hanno trasmesso il R.C.E.E., saranno sottoposti ad ispezione senza alcun addebito;

– gli impianti per i quali nei R.C.E.E. risultino riscontrate delle anomalie saranno sottoposti ad ispezione senza alcun addebito;

– per tutti gli impianti che saranno soggetti ad ispezione verrà trasmessa una lettera di avviso di ispezione, nella quale saranno illustrate le modalità dell’ispezione e i relativi costi quando dovuti;

– le ispezioni saranno effettuate, per il tramite della ‘Pegaso Multiservice Soc. Coop.’ affidataria del servizio, da tecnici qualificati e certificati dotati di apposito cartellino.

Ulteriori informazioni:

Ufficio Verifiche impianti termici

Tel. 0884.090117

Palazzo della Sorgente – piazzale Alessandro Galli – Manfredonia.

Tab. A – Tariffa per Autocertificazione

Tipologia impianto termicoTariffa

Impianto di potenza Inferiore a 35 KW ICaldaia Domesticai€ 16.00

Centrale termica condominiale per ogni appartamento ad uso abitativo (oltre aC 20,00 per appartamenti e locali destinati ad ogni altro uso]€ 16,00

Centrale termica di potenza tra 35 KW e 50 KW€ 40,00

Centrale termica di potenza tra 50 KW e 116.3 KW€ 100,00

Centrale termica di potenza tra 116,3 KW e 350,00KW€ 160,00

Centrale termica di potenza superiore a 350 KW€240,00

Tab. B – Tariffa per Verifica di Ufficio

Tipologia impianto termicoTariffa

Tariffe per intervento ispettivo

impianti con potenzialità minore di 35 kW€ 62,00

impianti o centrale con potenzialità uguale o maeeiore di 35 kW€ 120.00

fonte Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)

allegato

decreto 65_2017