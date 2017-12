Manfredonia, graduatoria definitiva canone locazione 2015: 538 ammessi

Di:

Manfredonia, 22 dicembre 2017. CON recente atto del Comune di Manfredonia, è stata approvata la graduatoria definitiva dei conduttori richiedenti il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione – anno 2015, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431/1998, riformulata alla luce di modifiche e integrazioni,

che comprende:

• n. 538 richiedenti ammessi al contributo (n. 412 nella fascia “a” e n. 126 nella fascia “b” di cui all’art. 1 del D.M. 7/6/99), con a fianco di ciascuno indicato l’ammontare del contributo stesso (vedi sotto atto in allegato,ndr) rimodulato in virtù di quanto stabilito con la predetta deliberazione di G. R. n. 2121/2017;

• n. 50 richiedenti esclusi in quanto non in possesso dei requisiti previsti per beneficiare del contributo.

Per “soddisfare tutte le richieste degli aventi titolo in rapporto al finanziamento complessivo di € 523.541,27 (€ 256.781,12 assegnati dalla Regione Puglia + € 65.000,00 messi a disposizione dal Comune di Manfredonia + € 201.760,15 quale premialità regionale), il contributo concedibile a favore dei beneficiari è ridotto nella misura del 60,2559%.

La complessiva somma di € 523.541,27 trova copertura ai seguenti capitoli di bilancio:

– per € 458.541,27 (€ 256.781,12 + € 201.760,15) al Cap. 5180 “Legge n. 431/98 – art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – contributo regionale” del Bilancio 2017, giusta impegno assunto con determinazione dirigenziale

n. 1234 del 29.09.2017 e n. 1680 del 18.12.2017;

– per € 65.000,00 al Cap. 5178 “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione a carico Ente”del Bilancio 2017, giusta impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 1164 del 19.09.207.

E’ stato determinato di provvedere all’erogazione, con separato provvedimento, del contributo in favore di ciascun beneficiario, con la riduzione sopra specificata.

Ai sensi di legge, si procederà ad effettuare ulteriori controlli, anche, a campione, nei confronti dei soggetti ammessi al contributo in parola, secondo le modalità già adottate negli anni precedenti, mediante invio della necessaria documentazione alla Guardia di Finanza.

