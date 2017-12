Manfredonia. Mercati rionali anche alla vigilia di Natale

Di:

Manfredonia. Sarà una vigilia di Natale leggermente differente, rispetto alle passate, quella che ci apprestiamo a vivere per quanto concerne lo svolgimento dei mercati rionali. Gli assegnatari dei posteggi presso il mercato rionale di via Santa Restituta, infatti, hanno chiesto che il suddetto mercato si svolga regolarmente anche nella giornata di domenica 24 dicembre 2017, seppur si tratti di una giornata festiva.

L’Amministrazione comunale, rilevato che “lo svolgimento dei mercati rionali in una giornata festiva consentirebbe agli operatori commerciali di conseguire indubbi vantaggi economici in una già precaria situazione economica e ai consumatori di accedere ai consueti mercati rionali nel lungo ponte natalizio”, e in deroga rispetto all’art. 37 del Piano comunale del commercio su aree pubbliche ed al Regolamento comunale per fiere e mercati, dispone che “i mercati rionali di via Santa Restituta e di via Daunia e largo Bari (Croce) si svolgano regolarmente domenica 24 dicembre 2017”.

Resta confermata la data di martedì 26 dicembre 2017, infine, per lo svolgimento del consueto mercato settimanale nell’area attrezzata di zona Scaloria.

