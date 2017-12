Manfredonia, Stella Maris Siponto: Open Day (VIDEO)

Di:





Manfredonia, 22 dicembre 2017. “Questo non deve essere il Natale del panettone, del consumismo ma il Natale di chi ha bisogno di aiuto e non può curarsi da solo come lo è per gli ospiti della ‘Stella Maris’ che potranno trascorrere le festività natalizie sicuri di non essere soli”, dice Don Antonio Giura Superiore della Congregazione della Famiglia dei Discepoli e che dirige la gestione della struttura ‘Stella Maris’ di Siponto.

A testimonianza di questo, ieri 21 dicembre c’è stato l’Open Day della ‘Stella Maris’: previste numerose attività (canti, balli, recita di poesie) per allietare la serata di chi riceve cure nella struttura e per i loro parenti, un nuovo modo di affrontare la lungodegenza e le malattie croniche come spiega il dott. Pio Cisternino, coordinatore dell’ambito medico della struttura: “Oggi qui utilizziamo il metodo di cura ‘Crhonical Care model, è un modello di assistenza medica dei/delle pazienti affetti da malattie croniche sviluppato dal professor Wagner e dai suoi colleghi del McColl Insitute for Healthcare Innovation, in California; un metodo innovativo che ci dà la possibilità di aiutare i nostri pazienti non solo dal punto di vista fisico ma anche cognitivo-neurale”.

“Essere qui insieme significa che le cose stanno funzionando: la sinergia tra le forze della cooperativa ‘Santa Chiara’ e la rete sociale di Manfredonia e della Capitanata; questa serata vuol celebrare il Natale anche qui alla ‘Stella Maris’ che sta rinascendo, infatti la cooperativa ‘Santa Chiara’ in partenariato con i Padri Discepoli ha accettato questa nuova sfida cioè ridare luce a questo posto che negli ultimi anni ha vissuto sottotono, senza l’entusiasmo di chi svolge il suo lavoro con passione”, così spiega Michele La Torre fondatore della cooperativa ‘Santa Chiara’.

A cura di Libera Maria Ciociola, Manfredonia 22 dicembre 2017

fotogallery