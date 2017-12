GAETANA, 102 ANNI (ST)

Manfredonia, 22 dicembre 2017. Gaetana ha trovato il Natale, una casa, il calore di una famiglia, alla Stella Maris che è l’amore che si cerca. Perchè “Stella Maris ” è’ la magia per 365 giorni all’anno. E’una comunità che si mantiene giovane aiutando gli anziani, non imponendosi all’anziano, ma modellandosi ad esso. Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma il vecchio conosce la strada ( proverbio africano) Manfredonia. Una stella scesa su Gaetana, 102 anni (VIDEO) ultima modifica: da

