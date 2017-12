monte sant'angelo, alto (ph matteo nuzziello)

Monte Sant’Angelo. In esecuzione di quanto previsto dalla determinazione n. 942 del 21.12.2017, adottata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Monte Sant’Angelo, è indetto bando di gara mediante procedura aperta per i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del centro abitato di Monte Sant’Angelo – Completamento Viale della Madonnina e Via Marcisi. Le offerte devono pervenire in busta chiusa sigillata, con qualsiasi mezzo di trasmissione che a proprio esclusivo rischio il concorrente riterrà idoneo, presso l’Ufficio Protocollo del comune di Monte Sant’Angelo, Piazza Roma n. 2, entro e non oltre ore 12,00 del giorno 26 Gennaio 2018. http://www.agenparl.com/procedura-aperta-per-laffidamento-dei-lavori-di-manutenzione-straordinaria-di-alcune-strade-dellabitato-di-monte-santangelo/ Monte, procedura aperta per lavori di manutenzione straordinaria strade ultima modifica: da

