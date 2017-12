VISITA GENERALE A MANFREDONIA

Manfredonia, 22 dicembre 2017. Immagini della visita del Generale C.A. Nistri Giovanni, neo Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, in visita a Manfredonia e Monte Sant’Angelo nel 2017. Come risaputo, il Consiglio dei ministri ha ratificato la nuova nomina del comandante generale dei carabinieri. Dunque, alla guida dell’Arma, dal 15 gennaio 2018, il generale Giovanni Nistri, ora al vertice del comando interregionale Ogaden dall’aprile 2016, con sede a Napoli. Giovanni Nistri, 61 anni, prenderà il posto del generale Tullio Del Sette, comandante generale dei Carabinieri dal gennaio del 2015, anche lui già prorogato per un anno. Redazione StatoQuotidiano.it Il neo Comandante Generale in visita a Manfredonia e Monte Sant’Angelo (FOTO) ultima modifica: da

