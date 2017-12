Inaugurazione STROKE UNIT (ph enzo maizzi)

Di:



Foggia, 22 dicembre 2017. STAMANI, Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo della Diocesi Foggia- Bovino, ha benedetto i nuovi reparti delle Strutture di Neurologia Ospedaliera e Universitaria, dirette rispettivamente dal dott. Ciro Mundi e dal Prof. Carlo Avolio, e la Stroke Unit, inaugurata ieri 19 dicembre dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. E’ stata celebrata una Santa Messa presso la Chiesa “San Giovanni di Dio” degli “Ospedali Riuniti”, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita, in occasione delle festività natalizie. “L’invito è esteso a chiunque possa partecipare – ha rilevato la Dott.ssa Laura Moffa, Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria – nel pieno rispetto delle esigenze dei pazienti, con l’augurio di un Santo Natale all’insegna della solidarietà e della pace.” fotogallery enzo maizzi









Riuniti. Inaugurazione Stroke Unit a Foggia (FOTO) ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.