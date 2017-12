Urto improvviso, falla per peschereccio di Manfredonia: salve 3 persone

Di:

Cagnano Varano/Manfredonia, 22 dicembre 2017. A causa di urto improvviso, un’unità iscritta nel Compartimento marittimo di Manfredonia, “Santa Lucia I”, ha imbarcato acqua all’uscita del porto di Capojale, ed è stata costretta a ritornare indietro per ormeggiare velocemente nel porto. I fatti sono avvenuti ieri, 21 dicembre, alle ore 4.30 circa.

Come risaputo, il porto di Capojale è costituito dal prolungamento del canale di Capojale, che collega il Lago di Varano con il Mare Adriatico. Il prolungamento è costituito da due moli lunghi. I fondali sono variabili da 1 a 2 metri e sono soggetti a interrimento.

Da raccolta dati, verso le ore 4.30 l’imbarcazione stava uscendo dal porto – canale di Capojale quando, per motivi e cause da accertare, ha urtato violentemente contro un tronco o uno scoglio. L’urto ha determinato una falla e di conseguenza dell’acqua a bordo. Il comandante dell’unità è stato da qui obbligato a rientrare nel porto. L’imbarcazione è attualmente semi immersa nelle acque. Si attende l’arrivo di una gru per sollevare l’imbarcazione e tamponare la falla. In seguito, l’unità sarà trasportata in un cantiere navale per le opportune riparazioni.

Sul posto è intervenuto il personale dell’ufficio locale marittimo di Rodi Garganico, con coordinamento delle operazioni a cura della Capitaneria – Guardia Costiera di Vieste. Sull’unità interessata ai fatti erano presenti 3 persone, compreso il comandante. Fortunatamente non risultano feriti.

Inchiesta sommaria in corso del personale della Capitaneria per accertare le cause di quanto avvenuto.

