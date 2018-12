Donne vittime di violenza, un bilancio nefasto

Di:

Foggia, 22 dicembre 2018. Secondo i numeri forniti dal Telefono Rosa – un servizio gratuito in Italia che fornisce aiuto a tutte quelle donne che vogliono uscire dalla spirale di violenza in cui si trovano – solo nel 2018 sono stati 63 i femminicidi, 2900 le donne che hanno chiesto aiuto per una consulenza legale e psicologica e 920 quelle che sono state aiutate grazie anche alle consulenze legali e psicologiche che l’associazione mette a disposizione. “L’esponenziale crescita delle violenze ha la sua diffusione capillare in tutto il Paese e non ha territorialità” sottolinea la Presidentessa Gabriella Moscatelli, “ma per quanto riguarda le denuncie” continua “esse avvengono più al Nord perché il numero più alto di femminicidi si registrano in Lombardia, rispetto alle altre regioni d’Italia, che di certo non ne sono immuni”. Dal 1 gennaio 2018 ad oggi si è notato che l’età media delle donne che si rivolgono al centro, è aumentata, sempre più donne anziane decidono di chiedere aiuto, anche se la media delle vittime oscilla tra i 30 e i 50 anni.

QUALI SONO GLI ASPETTI PSICOLOGICI DI UNA DONNA MALTRATTA

E’ difficile dirlo, anche perché la ferocia della violenza compiuta dalla mano di un uomo annichilisce al tal punto lo stato psico/emotivo di una donna, tanto da renderla fragile, impotente ed incapace di spezzare la catena del silenzio. Le donne che si rivolgono al Telefono Rosa, spiega Moscardelli , “Sono psicologicamente provate dalle vessazioni continue, appaiono riservate, titubanti. Cercano di capire se sono accettate, se non sono giudicate, a cosa vanno incontro”. Importante è far passare un messaggio, conclude la Presidentessa “Ogni donna che si rivolge alla nostro centro, viene accolta da personale altamente qualificato. Non sarà mai giudicata e soprattutto non verrà mai costretta a fare qualcosa che non vuole. Noi semplicemente cerchiamo di fornire tutti gli strumenti necessari a risolvere la situazione”.

I MOVENTI DEGLI AGGRESSORI

Cosa spinge un carnefice a compiere violenza sulla sua vittima abbraccia diverse costanti. Di certo un uomo abusante è un individuo che nasconde disturbi di personalità, che però in questi casi non sono assolutamente giustificabili. I moventi spaziano dal possesso, alla gelosia, fino ad una vera e propria forma di psicopatia nei confronti della donna, vista come oggetto di proprietà. La violenza nasce il più delle volte quando quest’ultima decide di ribellarsi a tutti quei comportamenti verbali e fisici che ritiene lesivi per la sua persona e soprattutto quando vuole troncare la relazione tossica.

LA VIOLENZA SULLA DONNA E’ UN PROBLEMA CULTURALE

La corretta informazione preventiva potrebbe essere un punto di partenza per provare a far si che questo problema, ormai diventato allarme di sicurezza nazionale, freni un po’. Le donne dovrebbero iniziare a credere che anche i maltrattamenti domestici possono essere denunciati e poi, sul piano sociale, l’immediatezza nel chiedere aiuto gioca il suo ruolo chiave. I Centri Antiviolenza e le forze armate dovrebbero essere considerati quei punti di riferimento da tenere sempre in considerazione,. Bisognerebbe aumentare il numero delle case rifugio, luoghi a tutela di chi si sottrae e denuncia ed infine dare alla donna vittima, un sostegno vero, con un lavoro, per cercare di reinserirla nella società. Perché il problema maggiore, per molte di loro, è proprio quello della dipendenza anche economica dal loro aggressore.

L’AIUTO DELLO STATO

Approvato dal governo il disegno di legge che istituisce il “Codice rosso” per tutte quelle donne vittime di maltrattamenti e abusi. Nel ddl vengono rese più dure le misure contro chi è accusato di maltrattamenti familiari e stalking, saranno tenuti sotto controllo da un braccialetto elettronico. Prevista anche una corsia preferenziale al pronto soccorso per dare priorità a queste pazienti. Inoltre ci sarà l’obbligo, sia per i magistrati che per le forze dell’ordine, di ascoltarle e avviare le indagini in maniera rapida, non oltre i tre giorni dall’accaduto. Previsti per il corpo di polizia dei corsi di formazione specifici così da poter fronteggiare al meglio, sotto l’aspetto professionale e psicologico, questo tipo di situazioni. Il ministro della giustizia, Bonanfede, sottolinea come “la semplicità di questa legge è anche la sua forza. Grazie a questa stiamo anche facendo un appello alle donne che subiscono violenza; denunciate perché al vostro fianco c’è un criminale, non un uomo, e lo Stato vi sarà vicino in questo percorso di coraggio”. Il più delle volte il vero problema di una donna che subisce violenza, è la paura di parlare, chiedere aiuto e denunciare. Tutto ciò permette a questa piaga sociale di continuare ad incancrenirsi.

A cura di Francescapaola Iannaccone