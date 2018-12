Mercato il 24 dicembre: proteste dei commercianti di Corso Manfredi

Di:

Manfredonia, 22 dicembre 2018. Natale amaro per i commercianti di Corso Manfredi: colpa della crisi, che ha provocato un notevole calo delle vendite dallo scorso anno, ma anche delle scelte della giunta comunale, molto discusse dagli operatori del settore. Si parla in particolare della decisione di anticipare il mercato settimanale al 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale.

«Quest’anno abbiamo cominciato a vendere qualcosa molto in ritardo, cosa inusuale per il mese di dicembre. Persino il giorno dell’Immacolata si è visto poco movimento in giro», afferma uno dei commercianti: «La scelta di anticipare il mercato settimanale al 24 ci colpirà sicuramente, soprattutto per il settore abbigliamento femminile». E ancora: «Le conseguenze ricadranno anche sugli addetti del settore alimentare, calzature o cosmesi, non solo abbigliamento. Questo succede quando abbiamo a che fare con una giunta e un sindaco che non hanno a cuore gli interessi dei suoi cittadini, l’unico interesse è quello di ricavare soldi dalle tasse pagate dai commercianti del mercato. Sarebbe stato più opportuno spostarlo al 27 dicembre, non anticiparlo.»

È la prima volta che il mercato settimanale di Manfredonia viene svolto nel giorno della vigilia natalizia. Nel frattempo, c’è chi promette di creare una corporazione più solida del gruppo dei commercianti, in modo da difendere e garantire i diritti dei lavoratori: «Noi di questo settore ci troviamo ad affrontare già da tempo una crisi notevole, soprattutto per l’avvento dello shopping online. Nonostante ciò, abbiamo pensato noi ad abbellire il corso con le illuminazioni pagando di tasca nostra. Sarebbe bello se il Comune aiutasse i propri esercenti incoraggiando le vendite, si chiama economia locale. Ricordo che nei comuni limitrofi come Vieste e Rodi Garganico non permettono il mercato settimanale nei mesi di luglio e agosto, perché i turisti devono lasciare i propri soldi nelle attività locali. Fino ad oggi non siamo stati abbastanza uniti, ma a gennaio potrebbero cambiare alcune cose».