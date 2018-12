“Il presepista sipontino Lorenzo Basta” (FOTO – VIDEO)

Di:

Manfredonia, 22 dicembre 2018. Tra i bravi presepisti di Manfredonia in attività va sicuramente inserito Lorenzo Basta. Questi, per anni ha lavorato come ausiliario nelle ferrovie presso la stazione campagna “alla stanzjone cambàgne”di Manfredonia in qualità di manovratore di treni. Da piccola età ha avuto sempre la passione per il presepe. Nella sua abitazione (pianoterra) in via Lamarmora ha costruito con grande maestria un presepe molto bello applicando ad alcuni pupi che rappresentano mestieri vari, movimenti meccanici dei loro attrezzi artigianali di lavoro.

Tra le originali opere meccaniche in miniatura con i relativi accessori collegati ai pupi del presepista Basta, voglio evidenziare quelli di alcuni mestieri quali: iI macellaio “u chianghire” che taglia la carne con una mannaia; il funaio “u funére” intento a manovrare il filatoio per la lavorazione delle corde; l’arrotino “u mulafùrbece o mulafùrce” con “a bangarèlle” da lavoro; il ferraio “u ferrere” impegnato con il martello a battere il ferro sull’incudine nei pressi della sua bottega; il sagrestano “u sagrestene” che suona con la corda la campana della Chiesa Stella Maris; il pescatore con la canna assorto nel catturare i pesciolini rossi in un laghetto ed altri originali movimenti.

Nell’intervista che ho fatto a Basta, mi diceva che il presepe non lo disfa da anni, perché lo arricchisce ogni tanto con nuovi personaggi con i relativi movimenti meccanici, per renderlo sempre più bello. E’ possibile visitare il presepe di Lorenzo Basta allestito in via Alfonso Lamarmora al civico 9, tutti i giorni dalle ore 17,30 alle 19,30. Vi invito ad andare a vedere questo originale presepe, perché ne vale la pena.

A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia

