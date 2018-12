Resistenza, oltraggio e minaccia a P.U.: arrestato a Foggia

Di:

Foggia. Nella giornata del 21 dicembre 2018, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio predisposto con Ordinanza del Questore di Foggia, dispositivo scaturito dal tavolo tecnico Interforze, per disciplinare i servizi di ordine e sicurezza pubblica nel periodo natalizio, Agenti della Polizia di Stato ed i militari della Guardia di Finanza hanno tratto in arresto Lakrad Salah Eddine , marocchino, classe 1988.

In particolare gli Agenti, mentre transitavano in Via Piave notavano un capannello di persone, avvicinandosi la loro attenzione era attirata ad un uomo che era ferito ad una mano.

Dalle informazioni acquisite, l’uomo di nazionalità marocchina era stato ferito da un altro straniero armato di coltello, allontanatosi dal posto, a causa di un diverbio degenerato in lite violenta, perché quest’ultimo aveva preso in giro la sua fidanzata.

Gli Agenti nel tentativo di identificare il ferito e soccorrerlo venivano da questi ingiuriati, minacciati.

L’uomo manifestava un atteggiamento violento anche nei confronti del personale del 118 chiamato per soccorrerlo, in quanto la ferita alla mano perdeva sangue, difatti il personale sanitario non si riusciva a condurlo al pronto soccorso.

Lakrad si dimenava, opponendo resistenza e ogni tentativo portarlo alla calma risultava vano, solo con l’ausilio degli Agenti delle Volanti si riusciva a fermarlo e a condurlo in Ufficio.

Gli Agenti solo molto tempo dopo riuscivano finalmente a far calmare il LAKRAD ed il personale sanitario intervenuto, poteva prestare le cure del caso. Alla fine delle formalità di rito il LAKRAD veniva condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

