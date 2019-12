Calcio, secondo pareggio stagionale per il Manfredonia

Manfredonia. Secondo pareggio stagionale per il Manfredonia che rimane in vetta alla classifica.

Cronaca: Al 26° minuto del 1° tempo, il Manfredonia passa in vantaggio con la rete su rigore di Trotta. Il Borgorosso Molfetta non ci stà allo svantaggio e diventa più pericoloso in campo. Al 95°, goal su rigore di Uva (Borgorosso Molfetta.)

Formazioni:

Borgorosso Molfetta: Castagno, Serino, Monopoli, De Ceglia, Lopez, Roselli, Ferrieri, Sallustio Marco, Anselmi, Cubaj, Sallustio Bruno.

All.: Carlucci.

A disposizione: Liaci, De Gennaro, Valente, Cataldo, Ragno, Mezzina, Lucarelli, Paparella, Uva.

Manfredonia: Morgillo, Sementino, Di Noia, Laboragine, Telera, Basta, Trotta, Cicerelli, Grumo, Mastropasqua, Peres.

All.: Agnelli.

A disposizione: Ferrazzano, Ciuffreda, Armiento, Roberto, Olivieri, Eletto, De Filippo, Stoppiello, Prota.

Arbitro: Capotorto (sezione di Taranto)

Assistenti: Maiorano e De Marzo (sezione di Bari)

Note: Al 96°, espulso Sallustio Bruno, per fallo.

Risultati sedicesima giornata

Noicattaro-Grottaglie 2-2

Castellaneta-Canosa 4-1

Borgorosso Molfetta-Manfredonia 1-1

Don Uva-Norba Conversano 1-0

FC Capurso-Real Siti 0-4

United Sly-Rutiglianese 4-0

Ginosa-Sporting Apricena 4-0

Nuova Spinazzola-Bitritto 4-4

Classifica

Manfredonia 44

United Sly 43

Bitritto 35

Real Siti 30

Castellaneta 25

Ginosa 25

Borgorosso Molfetta 24

Canosa 21

Grottaglie 20

Nuova Spinazzola 20

Norba Conversano 17

Rutiglianese 17

Noicattaro 16

Don Uva 14

Sporting Apricena 9

FC Capurso 0

Prossimo turno, diciassettesima giornata

Bitritto-Borgorosso Molfetta

Manfredonia-Castellaneta

Sporting Apricena-Don Uva

Rutiglianese-FC Capurso

Grottaglie-Ginosa

Real Siti-Noicattaro

Norba Conversano-Nuova Spinazzola

Canosa-United Sly