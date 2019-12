Coca Cola Supercup 2019/2010. “Una grande produzione televisiva”

Tutto pronto per la, in palio questa sera a Riyadh tra

A poche ore dall’evento si scalda la macchina organizzativa e produttiva, per offrire il meglio alla vasta platea che seguirà televisivamente l’incontro. Grazie alla trasmissione attraverso 31 broadcasters saranno ben 180 i paesi raggiunti dal segnale della partita, mentre nei territori dove la gara non è stata licenziata sarà possibile la diretta sull’account Twitter (@SerieA_EN) e Youtube, con un potenziale pubblico di oltre 300 milioni di spettatori. La partita sarà ripresa da 18 telecamere, tra queste anche le polecam e jimmy jib per far apprezzare ogni singolo particolare dell’evento.

fonte lega serie a