Foggia, 2 poliziotti aggrediti in carcere ricoverati in ospedale

“Questa mattina un detenuto Campano ristretto per diversi reati contro il patrimonio e la persona,per futili motivi richiamato alle direttive interne penitenziarie ha aggredito due Assistenti capo della Polizia Penitenziaria che prestavano il loro servizio negli affollati Reparti detentivi della Casa Circondariale Dauno.

I due Poliziotti uno di questi già in precedenza vittima di analoghe aggressioni da parte di detenuti ristretti, si trovano in queste ore in critiche condizioni di salute in osservazione Medico sanitario presso il pronto Soccorso degli ospedali Riuniti di Foggia.

Solo pochi giorni fa una visita lampo del Sottosegretario alla Giustizia con promessa di invio rinforzi uomini e donne della Polizia Penitenziaria lasciava trapelare qualche speranza,ma oggi – continua Mastrulli – la citazione Dantesca è opportuna nelle carceri: lasciate ogni speranza voi poliziotti che lavorate e che subite la violenta mano dei criminali che vi aggrediscono sotto il silenzio di Stato del ministro, sottosegretario e capo dipartimento, lontani anni luce dalla realtà carceraria.

Negli ultimi tempi sale vertiginosamente il pallottiere delle vittime in servizio siamo a 3.700 agenti aggrediti molti di questi con lesioni permanenti, in un Corpo di polizia originariamente di 46.000 unità ridotto a 34.000 unità di cui 7.000 nei servizi Traduzione e Piantonamenti. In Puglia i detenuti sono oltre 4.000 su una capienza di 2.400 posti letto,prossimamente per ordine dal DAP Roma dovranno aprirsi tre Reparti detentivi di 200 posti a Trani, Taranto e Lecce mentre a Foggia si starebbe cercando di recuperare altre postazioni letto per altri detenuti,insomma il solito cane che si mangia la coda appare la politica fallimentare di questo Governo e di chi dirige i penitenziari in Italia.

Nel corpo della polizia penitenziaria mancano oltre 12.000 unità mentre il governo si accinge a varare un provvedimento di assunzione di un migliaio di unita’ che dire neanche il numero dei pensionati annuo che sarebbero di più,mentre si continuano turnazioni su tre quadranti violando CCNL DPR 51/2009; AQN DEL 24.3.2004 e l’eccessivo carico di lavoro con più postazioni contemporaneamente da vigilare potrebbe mettere a serio rischio anche le Carceri per ipotesi di evasioni come accaduto e scoperto grazie alla Polizia Penitenziaria di Foggia nelle scorse ore.

Ampia ai nostri colleghi feriti e ai feriti di tutta Italia per una politica della sicurezza sempre più gracile e inopportuna,basta con al vigilanza dinamica, basta con le sezioni detentive con detenuti psichiatrici ex opg,basta l’assenza di rinforzi nelle carceri e nelle traduzioni e sollecitiamo il rinnovo ccnl scaduto 1 anno fa ma non ancora rinnovato come sollecitiamo un RIORDINO DELLE CARRIERE CHE AIUTI LA BASE CON UNICO RUOLO AGENTI/SOVRINTENDENTI E NON CHE AMPI SPAZI AI FUNZIONARI COME STA ACCADENDO”.

Comunicato Cosps