Il M24A accoglie gli “emigrati” alla stazione di Foggia

“La soddisfazione più bella di oggi, il commento di un ragazzo con trolley e zaino che ci é venuto a salutare”., del M24A, ha organizzato con il suo circolo foggianoe ls, il ritorno di studenti e lavoratori a Foggia per le ferie di Natale. “Ero un po’ stanco diceva il ragazzo, e contrariato per come era andato il viaggio, ma quando ho visto, uscendo dalla stazione, la scritta con lettere grandi, rosse e nere, BENTORNATI composta e sorretta da voi… mi é tornato il buon umore ed il sorriso. Mi sono sentito a casa!”. Cataneo aggiunge: “E’ un segno tangibile dell’attenzione verso i nostri studenti e lavoratori purtroppo ‘invogliati’ ad andare via dalla nostra Capitanata, che così si impoverisce sempre più dal punto di vista sociale ed economico, per arricchire con le loro capacità ed il loro lavoro altri contesti territoriali ed aumentando così il divario con il Mezzogiorno”. Il Movimento fondato ad agosto scorso dasi basa sul principio dell’equità territoriale, “nulla di più nulla di meno di quanto già previsto dalla Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Ph di Pasquale Cataneo