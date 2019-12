Lucera, gatto bastonato a morte: sindaco riceve minacce e risponde su FB

“Mi hanno girato questi messaggi. Bene, questi non sono animalisti. Gli animalisti, quelli veri, amano gli esseri viventi. Ed ho rispetto per loro, come per tutti. Questi sono degli imbecilli frustrati che non hanno in comune con gli animali nulla.. Sappiate che non fate paura a nessuno..Ed a voi auguro di vivere a lungo la vostra misera vita…è la punizione migliore.. Imbecilli, questo siete!”.

Lo scrive su Facebook il sindaco di Lucera Anonio Tutolo mostrando diversi scrennshot che evidenziano minacce e insulti ricevuti in questi giorni a seguito dell’episodio del gatto bastonato e ucciso da un commerciante locale.

Il sindaco è entrato al centro delle polemiche dopo aver scelto di non partecipare al sit-in animalista e per aver stigmatizzato le offese ricevute alla negoziante in quanto, secondo Tutolo, non responsabile del terribile gesto verso l’animale.