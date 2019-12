Manfredonia. “Magliette bianche”, Moscone “Paura dei silenzi dei cosiddetti buoni..”

. Da Taranto a Gela, dal Sulcis a Crotone, fino a Manfredonia,per la tutela dell’ambiente e della salute.

Stamani lo svolgimento di una manifestazione pacifica nei siti più inquinati d’Italia, in cui ai chi partecipa in 25 città (23 Sin, Siti di Interesse Nazionale) è stato chiesto di indossare una t-shirt bianca. Una delegazione sarà presente anche all’Angelus del Papa.

“Le Magliette Bianche – spiega un documento – rappresentano cittadini che hanno a cuore la tutela della salute e dell’ambiente in quanto vivono all’interno o in prossimità di territori gravemente inquinati, classificati come Sin o Sir (Siti Interesse Regionale per le bonifiche da effettuare), o in cui gli standard di qualità ambientale potrebbero non essere rispettati”. I cittadini chiedono a Governo, Parlamento e Regioni “procedimenti amministrativi e penali rapidi ed efficaci, affinché il principio ‘chi inquina paga’ sia rispettato e siano finanziate le bonifiche anche dalle aziende colpevoli”.

VIDEO DISCORSI VESCOVO MOSCONE – ONOREVOLE ANTONIO TASSO