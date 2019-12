Manfredonia, vandalizzato Presepe in piazza del Popolo. Sui social “E’ il vento”

Bestialità di cui non avremmo mai voluto riportare notizia. Dopo l’albero di Natale vandalizzato in piazza Duomo è la volta del. Il basamento è stato danneggiato pesantemente, parte del corredo lanciato per terra. Un vero squallore operato di nuovo da ignori vandali. Si spera che anche stavolta non rimangano anonimi.

Nardino Mastroluca, autore dalla foto: “Facebook mi chiede a cosa sto pensando, gli rispondo di pensare alla possibilità futura che scompaia l’inciviltà. Speriamo”.

Sui social anche pareri contrari “Nessun vandalismo, sarà stato il vento notturno”.